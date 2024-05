Após começar com ótimo desempenho, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu e foi eliminada do torneio WTA 1000 de Madri nesta terça-feira (30) ao perder de virada para a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, com parciais de 4-6, 6-0 e 6-2.

Apesar de ter sofrido o primeiro break da partida no quarto game, Bia Haddad (N.14) reagiu e quebrou o saque da adversária para conquistar o primeiro set em uma hora de jogo.

Swiatek aproveitou o relaxamento da brasileira após o esforço na primeira parcial e reagiu de forma avassaladora aplicando um 'pneu' (6-0). A polonesa pressionou Bia Haddad que mais uma vez sofreu a quebra nos dois primeiros games em que sacou, no set decisivo.

Com uma desvantagem de 4 a 1, a brasileira ficou sem forças para reagir e foi derrotada no primeiro match point que Swiatek teve a seu favor.

A polonesa, que perdeu o título em Madri no ano passado para a bielorrussa Aryna Sabalenka, tentará voltar à final, desta vez contra a americana Madison Keys (N.20) ou a tunisiana Ons Jabeur (N.9), que se enfrentarão mais tarde, na sessão noturna.

Swiatek busca seu terceiro título da temporada, depois dos conquistados no Catar e em Indian Wells, e o nono da carreira.

jc/mcd/mb/aam/yr