PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas avalia resposta a uma proposta de trégua em Gaza

MÉXICO EQUADOR CIJ: Incursão em embaixada no Equador 'deve ter consequências', afirma o México

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Hamas avalia resposta a uma proposta de trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas prepara sua resposta a uma proposta para uma trégua de 40 dias na Faixa de Gaza condicionada à libertação de reféns israelenses.

(Israel Palestinos EUA conflito diplomacia Arábia Catar Egito, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA /

=== MÉXICO EQUADOR CIJ ===

HAIA:

Incursão em embaixada no Equador 'deve ter consequências', afirma o México

A incursão na embaixada mexicana no Equador "deve ter consequências", disse nesta terça-feira(30) o representante do México na Corte Internacional de Justiça (CIJ, principal tribunal da ONU) no encerramento do primeiro dia de audiências do caso.

(ONU diplomacia México Equador, 510 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Deputados argentinos debatem reformas de Milei

Os deputados argentinos deram o primeiro sinal verde às reformas ultraliberais do presidente Javier Milei, ao aprovar de maneira "geral" seu pacote de medidas em uma sessão que durou toda a noite, e que continua nesta terça-feira com o debate capítulo por capítulo.

(Argentina política governo economia)

WASHINGTON:

de Trump reconhece ter matado cadela 'indomável'

Kristi Noem, governadora de Dakota do Sul e possível companheira de chapa de Donald Trump, causou comoção nos Estados Unidos ao revelar que matou com um tiro sua cadela por ser "indomável", e também uma cabra que cheirava mal.

(EUA eleições animais, 450 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Rio adota merenda saudável para combater obesidade infantil

Frango com batatas, salada de cenoura com repolho e melancia de sobremesa. O que parece um menu "detox" é o almoço servido na cantina de uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro, que tomou a decisão de combater o sobrepeso que afeta uma em cada três crianças brasileiras.

(Brasil infância saúde alimentação, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE pressiona Instagram e Facebook por riscos de desinformação antes das eleições europeias

A Comissão Europeia, braço Executivo da UE, abriu nesta terça-feira (30) uma investigação das redes sociais Instagram e Facebook, suspeitas de não respeitarem as suas obrigações na luta contra a desinformação antes das eleições europeias de junho.

(UE EUA mídia lei Rússia eleições desinformação, 720 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Rei Charles III retoma agenda pública após diagnóstico de câncer

O rei Charles III fez nesta terça-feira (30) sua primeira aparição oficial em público em Londres desde que foi diagnosticado com câncer, em fevereiro, e depois que os médicos afirmaram estar "muito animados" com o avanço de seu tratamento.

(GB realeza saúde gente, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

BANGCOC:

Várias regiões da Ásia sufocadas por onda de calor sem precedentes

Grandes áreas do sul e sudeste asiático enfrentam uma onda de calor que causou temperaturas recordes em países como Filipinas e Mianmar e deixou milhões de crianças sem escola.

(Ásia clima escola meteorologia meio-ambiente infância economia saúde, 610 palavras, já transmitida)

MANILA:

Filipinas acusa China de usar canhões de água contra dois navios

O governo das Filipinas acusou a China de utilizar canhões de água contra dois de seus navios, o que provocou danos a uma das embarcações, durante uma operação de patrulha na área de um recife próximo do país do sudeste asiático.

(Filipinas diplomacia China, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Zona do euro sai da recessão e mantém inflação sob controle

A zona do euro saiu da recessão no primeiro trimestre do ano, com um crescimento mais robusto do que o esperado, e conseguiu manter a inflação sob controle, segundo dados publicados nesta terça-feira (30) que poderão levar o Banco Central Europeu (BCE) a reduzir as taxas em junho.

(UE conjuntura inflação economia PIB, 510 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

'A liberdade guiando o povo' recupera suas cores originais no Louvre

Depois de mais de seis meses de restauração, "A Liberdade guiando o povo", um dos quadros mais conhecidos do Museu do Louvre, voltará a ser exposto a partir de quinta-feira (2), com suas cores originais.

(França arte, 590 palavras, já transmitida)

KORBA:

Ativista luta contra minas de carvão que destroem floresta na Índia

Apesar do sucesso de sua campanha para proteger a biodiversidade e a população da imensa floresta de Hasdeo Aranya, no centro da Índia, o ativista Alok Shukla promete continuar sua batalha contra a mineração.

(Índia clima carvão meio ambiente energia governo florestas natureza, 480 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento do jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid

-- TÊNIS

Acompanhamento do Master de Madri

-- FÓRMULA 1

PARIS:

Legado de Ayrton Senna perdura 30 anos após sua morte

Trinta anos após sua morte, aos 34 anos, no circuito de Ímola, na Itália, em 1º de maio de 1994, Ayrton Senna ainda é idolatrado e sua morte ajudou a reforçar a segurança na Fórmula 1.

(Auto F1 Brasil automobilismo, 640 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.c