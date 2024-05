A artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autora da história em quadrinhos "Persépolis", foi anunciada como vencedora do Prêmio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2024 por ser "uma voz essencial para a defesa dos direitos humanos e a liberdade".

A cartunista, diretora de cinema e pintora de origem iraniana, de 54 anos, também foi reconhecida por ser um "símbolo do compromisso cívico liderado pelas mulheres", segundo a ata do júri desse prêmio concedido pela Fundação Princesa das Astúrias, a herdeira do trono espanhol, publicada nesta terça-feira (30).

A obra dessa artista multitalentosa ganhou notoriedade mundial graças aos diferentes volumes de "Persépolis", em que conta sua história pessoal assim como as prisões e execuções que aconteceram após a revolução do aiatolá Khomeini em 1979.

Sua adaptação para o cinema, em parceria com Vincent Parounnaud, foi sucesso internacional e premiada em 2007 o Grande Prêmio da Crítica no Festival de Cannes, assim como indicada ao Oscar de Melhor Filme de animação em 2008, entre diversas distinções.

Da obra de Satrapi, o júri destacou seu talento "para reinventar as relações entre arte e comunicação, como em "Persépolis", na qual ela mostra de maneira exemplar a busca por um mundo mais justo e inclusivo".

