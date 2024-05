Quatro pessoas morreram em dois incêndios em edifícios residenciais em Paris, perto da Ópera e de uma movimentada estação ferroviária, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (30).

As equipes de resgate encontraram três corpos pouco depois das 8H00 (3H00 de Brasília) no sétimo andar de um prédio próximo da Ópera Garnier, no centro da capital.

"Os falecidos não conseguiram sair pela janela devido às grades instaladas para impedir a entrada dos ladrões pelo telhado", disse o prefeito do distrito central, Ariel Weil.

"Os bombeiros resgataram 10 pessoas que moravam no mesmo andar depois que entraram pelo telhado", acrescentou.

As autoridades investigam se o incêndio foi provocado por um vazamento de gás.

O Ministério Público abriu uma investigação sobre este incêndio e outro, que ocorreu durante a madrugada no oeste de Paris, perto da movimentada estação de Montparnasse.

"Uma pessoa de 60 anos foi encontrada morta, outra em estado crítico e outras duas em estado grave", afirmou o MP.

