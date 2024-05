Quatro policiais morreram e quatro ficaram feridos em um tiroteio na segunda-feira, durante uma operação para prender um homem na Carolina do Sul, estado do sudeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

O suspeito foi encontrado morto na casa onde a detenção aconteceria, informou a polícia da cidade de Charlotte-Mecklenburg na rede social X.

Os agentes compareceram a uma casa para prender o suspeito, que abriu fogo contra o grupo. A polícia respondeu e começou um confronto, que durou quase três horas, informou a força de segurança.

Na segunda-feira, o Departamento de Justiça anunciou a morte de um auxiliar do xerife e dois agentes de uma unidade especial. Algumas horas depois, no entanto, a polícia local informou que um dos feridos "faleceu durante a noite".

O presidente Joe Biden expressou "condolências e apoio à comunidade", anunciou a Casa Branca.

Os policiais foram recebidos com tiros quando tentavam localizar um homem suspeito por posse de armas de fogo, afirmou Johnny Jennings, chefe de polícia local.

Os policiais responderam e mataram o suspeito, acrescentou Jennings, antes de classificar o dia como "absolutamente trágico para a cidade de Charlotte e para o trabalho das forças de segurança".

Um jovem de 17 anos e uma mulher foram detidos.

