Em fevereiro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma cerimônia no Rio de Janeiro e discursou sobre as eleições municipais deste ano, afirmando que era preciso diferenciar “quem trabalha” e “quem fala muita bobagem”. Um trecho desse discurso foi compartilhado mais de 4,8 mil vezes a partir de 24 de abril com a alegação de que o mandatário teria chamado a população de imbecil. Mas Lula disse, na verdade, que alguns candidatos mentem, “achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil”.

“presidente lula chama nos de imbecil”, lê-se no texto sobreposto a um vídeo que circula noTelegram, noTiktok, noInstagram, noFacebooke noX.

Na sequência, o presidente Lula diz: “A sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que ele fala. Então, nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez este ano”.

Contudo, o discurso de Lula foi cortado, de forma a alterar seu sentido.

Por meio de uma busca no Google pelo trecho da fala do mandatário, o Checamos localizou uma matéria da CNNpublicadaem 23 de fevereiro de 2024 sobre a participação de Lula na cerimônia de inauguração do Terminal Gentileza, na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu naquele dia.

Natranscriçãoe naíntegrado discurso feita nesse evento, é possível ver que Lula falou, na verdade, que a população teria que diferenciar “quem trabalha” e “quem fala muita bobagem” nas eleições municipais deste ano.

Em seguida, afirmou: “Vocês sabem que tem gente que levanta de manhã mentindo no celular, almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, sai do banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo, achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que ele fala. Então, nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. Vai ter eleição. E a gente não pode votar num imbecil que fala mais bobagens”.

Na gravação original, é possível encontrar os mesmos elementos do conteúdo viralizado, o que confirma que se trata da mesma sequência:

