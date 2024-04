É falso que um vídeo mostre uma tentativa frustrada de atentado contra o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, como apontam publicações visualizadas mais de 61 mil vezes nas redes sociais desde 16 de abril de 2024. Os conteúdos associam o episódio à estadia de Jair Bolsonaro (PL) na embaixada húngara em Brasília. Mas, na verdade, a sequência mostra o ataque que o político búlgaro Ahmed Dogan sofreu durante discurso em uma conferência na capital do país em 2013.

“Primeiro-ministro Húngaro, escapa de um atentado. A arma falhou no momento do disparo. Lembremos que foi a embaixada da Hungria que hospedou BOLSONARO recentemente em Brasília”, diz o texto que acompanha o vídeo noInstagram, noFacebook, noXe noKwai.

Na sequência, um homem discursa em um púlpito quando outro se aproxima e aponta uma arma em sua direção, mas o artefato não dispara. Em seguida, o homem com a arma é imobilizado por seguranças. No início e no final do vídeo é possível ver o logotipo do jornal britânicoThe Guardian.

O conteúdo começou a circular após o The New York Timesrevelarque o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passouduas noitesna embaixada da Hungria em Brasília em fevereiro deste ano, dias após a Polícia Federal apreender seu passaporte em umaoperaçãoque investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A defesa de Bolsonaro alegou que a estadiaocorreupara“manter contatos com autoridades do país amigo”e que o ex-presidente“mantém um bom relacionamento”com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban.

Em 24 de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraesarquivoua ação que investigava o episódio por não encontrar provas de que o ex-mandatário tivesse a intenção de solicitar asilo para fugir do Brasil.

Contudo, a sequência viral não mostra uma tentativa de atentado contra o premiê da Hungria.

Político da Bulgária, em 2013

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo usando a ferramentaInvid-WeVerify* levou a umanotíciada AFP com o título “Homem aponta arma para líder político durante discurso”, publicada em 20 de janeiro de 2013.

O texto é acompanhado por uma gravação do mesmo episódio e informa se tratar de um ataque ao então líder do partido Movimento pelos Direitos e Liberdades da Bulgária, Ahmed Dogan.

A reportagem também noticia que o político discursava em uma conferência televisionada quando um homem se dirigiu ao palco e ameaçou atirar, mas que a arma falhou e ele foi detido.

Uma pesquisa no Google com os termos “Ahmed Dogan”e“The Guardian”permitiu chegar até areportagemdo jornal britânico que contém o vídeo utilizado nas peças de desinformação.

O veículo também noticia que Dogan foi a vítima do ataque e que o político anunciou a sua renúncia à liderança do partido no mesmo dia, embora ela já estivesse planejada antes mesmo do ocorrido.

Outra busca pelas palavras-chave“primeiro-ministro húngaro”e“tentativa de atentado”não encontrou registros de que um episódio semelhante tenha acontecido envolvendo Viktor Orban. A busca levou, na verdade, a checagens sobre o vídeo viral publicadas pelo veículo português Observadore pelo portalBoatos.org.

Outros conteúdos envolvendo a estadia de Bolsonaro na embaixada húngara já foram verificados pelo AFP Checamos (1,2)

*Uma vez instalada a extensãoInVid-WeVerifyno navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

