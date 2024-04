O G7 se comprometerá a reduzir a produção de plástico para frear a poluição mundial causada por esse material, segundo um esboço do comunicado final dos ministros do Meio Ambiente reunidos na Itália, indicou uma fonte francesa nesta segunda-feira (29).

"O G7 reconhece pela primeira vez que o nível de contaminação de plástico é insuportável e que seu aumento é alarmante", indicou a delegação francesa em uma nota à margem desse encontro de dois dias em Turim, no noroeste da Itália, entre os ministros das sete principais potências ocidentais.

Diante desses fatos, "o G7 se compromete a reduzir a produção mundial de polímeros primários para pôr fim à contaminação plástica em 2040".

O grupo, que inclui Itália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, estabelecerá "uma série de medidas concretas que permitam alcançar" esse objetivo, segundo o mesmo documento.

O comunicado final do G7 será publicado na terça-feira, ao final do encontro.

"A poluição de plásticos é um desafio importante que atravessa as três grandes crises planetárias: a mudança climática, a perda da biodiversidade e a poluição", avaliou o ministro francês do Meio Ambiente, Christophe Béchu.

Esse G7 coincide com as negociações de delegados de 175 países no Canadá para tornar realidade o primeiro tratado das Nações Unidos que aborde o problema do plástico, um material que já foi encontrado no cume das montanhas, nas profundezas do oceano, no sangue humano e até no leite materno.

