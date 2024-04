PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Negociações avançam no Cairo sobre proposta de trégua em Gaza

ESPANHA POLÍTICA: Sánchez anuncia que permanecerá no cargo de primeiro-ministro da Espanha

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Negociações avançam no Cairo sobre proposta de trégua em Gaza

Uma delegação do Hamas deve se reunir, nesta segunda-feira (29), no Cairo, com representantes do Egito e do Catar para discutir uma proposta de trégua que inclua a libertação de reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, onde continuam os bombardeios israelenses.

(Gaza EUA conflito Hamas Palestinos diplomacia Catar Israel Egito, 557 palavras, já transmitida)

=== ESPANHA POLÍTICA ===

MADRI:

Sánchez anuncia que permanecerá no cargo de primeiro-ministro da Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira (29) que permanecerá à frente do Executivo, após cinco dias de reflexão e silêncio pelo assédio pessoal que afirma sofrer da oposição, que o acusou de zombar do país.

(Espanha governo política, 657 palavras, já transmitida)

MADRI:

Pedro Sánchez, uma carreira política dominada por reviravoltas

A carreira política do primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, é marcada por reviravoltas e resistência que voltaram a se apresentar nesta segunda-feira(29), quando confirmou de que seguirá no cargo após ameaçar uma renúncia.

(governo política, 688 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Opositora Gálvez critica Sheinbaum no debate presidencial mexicano

"Candidata de mentiras" e "candidata do narcotráfico": a opositora de centro-direita, Xóchitl Gálvez, atacou duramente no domingo (28) a sua rival, a esquerdista Claudia Sheinbaum, favorita nas eleições presidenciais de 2 de junho no México, no segundo debate presidencial.

(eleições política México, 401 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

EDIMBURGO:

Primeiro-ministro pró-independência da Escócia renuncia

O primeiro-ministro escocês pró-independência, Humza Yousaf, renunciou nesta segunda-feira (29) ao cargo para evitar uma dupla moção de censura no Parlamento, poucos dias depois de encerrar o governo de coalizão com os ambientalistas devido a divergências políticas.

(Escócia política GB, 519 palavras, já transmitida)

PARIS:

Gérard Depardieu detido por supostas agressões sexuais

O ator francês Gérard Depardieu foi detido nesta segunda-feira (29) na polícia judiciária de Paris, onde foi intimado a comparecer para um interrogatório sobre supostas agressões sexuais a duas mulheres, informou à AFP uma fonte próxima do caso.

(Mulheres polícia cinema, 546 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Rompimento de barragem deixa mais de 40 mortos no Quênia

Ao menos 45 pessoas morreram no rompimento de uma barragem em uma cidade ao noroeste de Nairóbi, capital do Quênia, no momento em que o país enfrenta chuvas torrenciais e mantém as escolas fechadas.

(Quênia inundações meteorologia, 517 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SPIERDIJK, Países Baixos:

Tulipas nos Países Baixos, ameaçadas pela mudança climática e pelo Brexit

A mudança climática, com invernos excessivamente chuvosos, e o aumento dos controles devido ao Brexit, aumentam o medo entre os produtores das famosas tulipas dos Países Baixos, o orgulho do país.

(clima flores PaísesBaixos agricultura, 473 palavras, já transmitida)

HISOR, Tadjiquistão:

Ovelhas gigantes ajudam Tadjiquistão a lutar contra a mudança climática

Na colinas localizadas a 30km de Dusambé, a capital do Tadjiquistão, o pastor Bakhtior Sharipov vigia seu rebanho de ovelhas gigantes em Hisor, uma variedade apreciada por sua rentabilidade e sua capacidade de se adaptar à mudança climática.

(clima meio-ambiente animais agricultura Tadjiquistão, 637 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.c