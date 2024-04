O CEO da Tesla, Elon Musk, deixou a China nesta segunda-feira (29), após uma visita rápida na qual a fabricante americana de carros elétricos recebeu a aprovação das autoridades chinesas em termos de segurança de dados, uma autorização crucial para a empresa.

O bilionário embarcou em seu jato particular no aeroporto de Pequim pouco antes das 5H00 GMT (2H00 de Brasília). Segundo o aplicativo chinês de rastreamento de voos Utrip, ele segue para o Alasca.

Musk desembarcou no domingo na China, o maior mercado mundial de veículos elétricos, em sua segunda visita ao país em menos de um ano.

Durante a rápida viagem, o empresário se reuniu com funcionários de alto escalão do governo chinês, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang, com o objetivo de garantir a sustentabilidade de sua empresa no país asiático.

Os modelos fabricados na China pela Tesla foram oficialmente incluídos na lista de veículos que cumprem os requisitos nacionais de segurança de dados. Isto representa a eliminação de um importante obstáculo regulatório.

A Tesla também está próxima de obter a aprovação das autoridades para utilizar sua tecnologia de direção assistida na China, graças a uma parceria com o grupo de internet local Baidu para mapas e navegação, segundo a agência Bloomberg.

Apesar da concorrência intensa com empresas chinesas como BYD, os veículos da Tesla estão entre os carros elétricos mais vendidos na China.

A empresa espera aumentar as vendas com o recurso "full self-driving" (FSD, direção totalmente autônoma), que já está disponível nos Estados Unidos, mas que deve cumprir as regras rígidas de dados e privacidade.

ll-ehl-qan/meb/zm/fp