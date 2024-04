As estrelas francesas Eva Green e Omar Sy serão integrantes do júri do Festival de Cannes, assim como o diretor espanhol Juan Antonio Bayona, anunciou a organização do evento nesta segunda-feira.

Eles terão a companhia da atriz americana de origem indígena Lily Gladstone, indicada ao Oscar e que venceu vários prêmios por seu papel em "Assassinos da Lua das Flores", de 2023.

A atriz e diretora americana Greta Gerwig, celebrada pelo sucesso de bilheteria "Barbie", presidirá o júri do festival, que acontecerá de 14 a 25 de maio.

O júri definirá o vencedor da Palma de Ouro, o maior prêmio do festival, entre os 22 filmes em competição, incluindo o aguardado épico "Megalopolis”, de Francis Ford Coppola.

Outro filme na mostra oficial é "The Apprentice", uma cinebiografia do ex-presidente americano Donald Trump, dirigida pelo cineasta de origem iraniana Ali Abbasi.

Outros nomes do júri são o diretor espanhol Bayona, premiado por "A Sociedade da Neve"; o cineasta japonês Hirokazu Koreeda; o ator italiano Pierfrancesco Favino; a diretora libanesa Nadine Labaki e a atriz e roteirista turca Ebru Ceylan.

Fora de competição será exibido o documentário mais recente de Oliver Stone, "Lula", sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Outro filme aguardado em Cannes é "Kinds of Kindness", no qual o diretor grego Yorgos Lantimos volta a trabalhar com a atriz Emma Stone, após a consagração recente com "Pobres Criaturas".

Além disso, o diretor americano Paul Schrader apresentará seu filme mais recente, "Oh Canada", em que retoma a parceria com Richard Gere, protagonista de seu filme "Gigolô Americano", de 1980.

