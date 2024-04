A número dois do mundo, Aryna Sabalenka, sofreu neste domingo (28) para avançar às oitavas de final do WTA 1000 de Madri ao vencer a americana Robin Montgomery em três sets, com parciais de 6-1, 6-7 (5/7) e 6-4.

A bielorrussa precisou de quase duas horas e meia para vencer a 183ª do mundo, que entrou no torneio como convidada.

Sabalenka, atual campeã em Madri, já havia tido problemas para vencer a polonesa Magda Linette (N.48) por 6-4, 3-6 e 6-3 no seu primeiro jogo nesta edição do torneio na capital espanhola.

A bielorrussa venceu confortavelmente o primeiro set, mas no segundo a americano de 19 anos reagiu jogando sem mostrar insegurança e aproveitando os inúmeros erros de Sabalenka.

A vencedora do último Aberto da Austrália não conseguiu se recuperar no tie-break, o que levou a partida para o terceiro set.

Nessa última parcial, Sabalenka teve que chegar a um acirrado 5-4 para mostrar a sua melhor versão e fechar a partida com um game em que não perdeu pontos.

Sabalenka enfrentará nas oitavas de final a compatriota Danielle Collins (N.15), que derrotou a romena Jaqueline Cristian por 3-6, 6-4 e 6-1.

A número quatro do mundo, a cazaque Elena Rybakina, também estará nas oitavas, depois de vencer a egípcia Mayar Sherif por 6-1 e 6-4.

Rybakina, vencedora em Stuttgart na semana passada, não teve problemas para vencer em uma hora e meia sua segunda partida contra Sherif, a quem já havia derrotado em Cincinnati em 2022.

Rybakina enfrentará nas oitavas a jovem tcheca Sara Beljek, de 18 anos, vinda do qualifying, que venceu neste domingo a americana Ashlyn Krueger por 6-4 e 6-1.

A jovem russa Mirra Andreeva, que há um ano foi a grande surpresa em Madri, também avançou ao vencer a tcheca Marketa Vondrousova, número sete do mundo, por 7-5 e 6-1.

Andreeva (N.43) enfrentará na próxima fase a italiana Jasmine Paolini (N.13), que derrotou a francesa Caroline Garcia (N.24) por 6-3 e 6-2.

--- Resultados deste domingo do WTA 1000 de Madri:

. Simples feminino - Terceira rodada:

Yulia Putintseva (CAZ) x Caroline Dolehide (EUA) 6-2, 6-2

Daria Kasatkina (RUS/N.10) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.20) 7-6 (7/5), 7-5

Sára Bejlek (CZE) x Ashlyn Krueger (EUA) 6-3, 6-1

Elena Rybakina (CAZ/N.4) x Mayar Sherif (EGY) 6-1, 6-4

Mirra Andreeva (RUS) x Markéta Vondroušová (CZE/N.7) 7-5, 6-1

Jasmine Paolini (ITA/N.12) x Caroline Garcia (FRA/N.21) 6-3, 6-2

Danielle Collins (EUA/N.13) x Jaqueline Cristian (ROM) 3-6, 6-4, 6-1

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Robin Montgomery (EUA) 6-1, 6-7 (5/7), 6-4

gr/mcd/aam