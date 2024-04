Ao menos duas pessoas morreram no sábado à noite em um dos numerosos tornados que se formaram em parte das Grandes Planícies da região central dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais neste domingo (28).

Depois dos 78 tornados registrados na sexta-feira, principalmente em Iowa e Nebraska, no sábado foram contabilizados mais 35 do norte do Texas até o Missouri, segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês).

Na localidade de Holdenville, em Oklahoma, pelo menos duas pessoas morreram, entre elas um bebê de quatro meses, de acordo com meios de comunicação americanos. O governador declarou estado de emergência por 30 dias.

Também foram registradas fortes chuvas em várias localidades e, neste domingo, os alertas meteorológicos seguiam em vigor, incluindo o risco de inundações repentinas, granizo e tornados.

Mais de 50.000 residências ficaram sem eletricidade no Texas neste domingo pela manhã e mais de 30.000 em Oklahoma, segundo o site PowerOutage.

Os tornados, fenômenos meteorológicos tão impressionantes quanto difíceis de prever, são relativamente comuns nos Estados Unidos, particularmente no centro e no sul do país.

Contudo, segundo os meteorologistas, é muito rara a formação de uma sucessão de grandes tornados.

