O Manchester City venceu por 2 a 0 em sua visita ao Nottingham Forest, neste domingo (28), pela 35ª rodada da Premier League, ficando um ponto atrás do Arsenal mas com um jogo a menos.

A equipe do técnico Pep Guardiola continua na corrida pelo quarto título consecutivo do campeonato inglês, algo que nenhum outro time conseguiu antes na história da Premier. Os 'Citizens' têm a partida pendente contra o Tottenham, que será disputada em Londres no dia 14 de maio.

Enquanto espera, o City é o segundo colocado com 79 pontos, um a menos que o Arsenal (1º), e quatro a mais que o Liverpool (3º) já praticamente descartado na corrida pelo título.

No estádio City Ground, o Nottingham Forest não facilitou as coisas, apesar de ocupar a 17ª colocação na tabela, principalmente no primeiro tempo, em que os donos da casa se defenderam bem e colocaram em apuros o goleiro brasileiro Ederson.

Antes de sair no intervalo devido a uma lesão, Ederson desviou um chute de Neco Williams para escanteio (15'), se beneficiou da má conclusão de Chris Wood com o gol vazio (38') e foi salvo pelo travessão (45'+2).

O Manchester City se mostrava pouco perigoso, mas aproveitou uma bola parada para abrir o placar.

O craque belga Kevin de Bruyne cobrou escanteio no canto esquerdo e o croata Josko Gvardiol mandou para o fundo da rede (32'), enquanto os donos da casa ficaram temporariamente com dez jogadores após a saída de Williams devido a um problema na coxa.

O atacante norueguês Erling Haaland, que voltou após uma lesão, aumentou a vantagem dez minutos depois de entrar em campo graças a mais um passe de De Bruyne, que deu oito assistências em 2024.

O Nottingham Forest (26 pontos), que sofreu uma sanção com a retirada de quatro pontos por violação das regras financeiras, continua sob a ameaça de rebaixamento com Luton (18º, 25 pontos) e Burnley (19º, 24 pontos) em sua cola.

- Arsenal resiste e vence Tottenham -

Mais cedo o Arsenal suou muito para vencer o dérbi do norte de Londres, na casa do seu arquirrival Tottenham (3-2).

Os 'Gunners' do técnico Mikel Arteta conseguiram manter suas chances de título, vinte anos depois da última conquista da Premier League, então sob o comando do francês Arsène Wenger.

Os quase 61.500 espectadores nas arquibancadas do Tottenham Hotspur Stadium, com a imensa maioria de torcedores dos Spurs, certamente não ficaram entediados.

Mas o clima efervescente do início do jogo esfriou rapidamente, quando os 'Gunners' foram para o intervalo com a vantagem de 3 a 0.

Em cobrança de escanteio de Bukayo Saka, o meia dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg cabeceou para o próprio gol (15'), quando estava sob pressão de Takehiro Tomiyasu.

Aos 27 minutos, em um rápido contra-ataque Saka fez 2 a 0 para o Arsenal. Foi seu 15º gol na temporada na Premier League.

Sem sucesso no ataque, os 'Spurs' perderam o atacante alemão Timo Werner devido a uma lesão após meia hora de jogo e ainda sofreram um novo golpe: Kai Haavert marcou de cabeça, mais uma vez em lance de bola parada (38').

Parecia que a vitória do Arsenal estava garantida mas o Tottenham não desistiu e a sua ambição teve a ajuda generosa de Raya, o goleiro do Arsenal, cuja falha na saída da bola deu de presente a Romero a oportunidade de diminuir. E ele aproveitou e fez 3 a 1 (64').

O estádio explodiu de alegria quando, a três minutos do final, o capitão Son Heung-min converteu um pênalti marcado após uma falta de Declan Rice sobre Ben Davis.

Mas o Arsenal conseguiu manter o placar de 3 a 2 e seus jogadores foram comemorar a conquista dos três pontos com a torcida.

Na outra partida do dia, o Bournemouth derrotou por 3 a 0 o Brighton (12º, 44 pontos) mergulhado em uma crise de resultados.

Os 'Cherries' do téncico Andoni Iraola estão em décimo com 48 pontos, os mesmos do Chelsea, em uma grande reação no campeonato. Em outubro ocupavam a zona de rebaixamento depois de não terem vencido nenhum dos primeiros nove jogos.

--- Resultados da 35ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

West Ham - Liverpool 2 - 2

Newcastle - Sheffield United 5 - 1

Manchester United - Burnley 1 - 1

Fulham - Crystal Palace 1 - 1

Wolverhampton - Luton Town 2 - 1

Everton - Brentford 1 - 0

Aston Villa - Chelsea 2 - 2

- Domingo:

Tottenham - Arsenal 2 - 3

AFC Bournemouth - Brighton 3 - 0

Nottingham - Manchester City 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 80 35 25 5 5 85 28 57

2. Manchester City 79 34 24 7 3 82 32 50

3. Liverpool 75 35 22 9 4 77 36 41

4. Aston Villa 67 35 20 7 8 73 52 21

5. Tottenham 60 33 18 6 9 67 52 15

6. Manchester United 54 34 16 6 12 52 51 1

7. Newcastle 53 34 16 5 13 74 55 19

8. West Ham 49 35 13 10 12 56 65 -9

9. Chelsea 48 33 13 9 11 63 59 4

10. AFC Bournemouth 48 35 13 9 13 52 60 -8

11. Wolverhampton 46 35 13 7 15 48 55 -7

12. Brighton 44 34 11 11 12 52 57 -5

13. Fulham 43 35 12 7 16 51 55 -4

14. Crystal Palace 40 35 10 10 15 45 57 -12

15. Everton 36 35 12 8 15 37 48 -11

16. Brentford 35 35 9 8 18 52 60 -8

17. Nottingham 26 35 7 9 19 42 62 -20

18. Luton Town 25 35 6 7 22 48 77 -29

19. Burnley 24 35 5 9 21 38 70 -32

20. Sheffield United 16 35 3 7 25 34 97 -63

