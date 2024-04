A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a americana Emma Navarro neste sábado (27) por dois sets a zero, com parciais de 6-4 e 6-4, pela segunda rodada do WTA 1000 de Madri e avançou às oitavas de final do torneio.

No saibro da capital espanhola, a paulista de 27 anos, atual número 14 do mundo, quebrou o serviço da adversária já no terceiro game mas a americana deu o troco em seguida. Bia Haddad abriu 5-3 e depois confirmou seu saque para fechar o set em 6-4.

No segundo set as duas chegaram a ficar empatadas em 4-4 até que a brasileira quebrou o serviço da americana, para depois confirmar o seu saque e vencer a partida.

A próxima adversária de Bia Haddad é a grega Maria Sakkari, número 6 do mundo, que venceu a americana Sloane Stephens (N.33), por 6-1 e 6-3.

Também neste sábado a número um do mundo, Iga Swiatek, venceu com autoridade a romena Sorana Cirstea (N.30) com um duplo 6-1, em pouco mais de uma hora e quinze minutos de jogo.

Nas oitavas a polonesa enfrentará a espanhola Sara Sorribes (N.55), que neste sábado venceu a bielorrussa Victoria Azarenka (N.26), por 7-6 (7/0) e 6-3.

Swiatek "joga muito forte o tempo todo. Isso gera muito estresse do início ao fim da partida", disse Sorribes já pensando em sua próxima adversária.

Outra favorita, a americana Coco Gauff, número três do mundo, enfrentará sua compatriota Madison Keys nas oitavas de final, após vencer a ucraniana Dayana Yastremska (N.34) por 6-4 e 6-1.

--- Resultados deste sábado do WTA 1000 de Madri:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Sorana Cirstea (ROM/N.27) 6-1, 6-1

Sara Sorribes (ESP) x Victoria Azarenka (BLR/N.23) 7-6 (7/0), 6-3

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.11) x Emma Navarro (EUA/N.19) 6-4, 6-4

Maria Sakkari (GRE/N.5) x Sloane Stephens (EUA) 6-1, 6-3

Cori Gauff (EUA/N.3) x Dayana Yastremska (UCR/N.31) 6-4, 6-1

Madison Keys (EUA/N.18) x Liudmila Samsonova (RUS/N.15) 6-2, 6-3

Jelena Ostapenko (LAT/N.9) x Lourdes Carlé (ARG) 6-3, 6-3

Ons Jabeur (TUN/N.8) x Leylah Fernandez (CAN/N.32) 7-5, 2-6, 6-4

