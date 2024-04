A três dias de enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique ampliou sua boa sequência ao vencer o Eintracht Frankfurt em casa neste sábado (27) por 2 a 1, enquanto o Borussia Dortmund, adversário do Paris Saint-Germain na quarta-feira, perdeu por 4 a 1 na visita ao Leipzig.

Com 31 partidas disputadas, o Bayern soma 69 pontos, 11 a menos que o Bayer Leverkusen (80), que já garantiu o primeiro título de campeão alemão de sua história e recebe o Stuttgart (3º, 63 pontos) neste sábado.

A vitória dos bávaros, terceira consecutiva na Bundesliga, veio graças a uma dobradinha do atacante inglês Harry Kane, que marcou o 34º e o 35º gol na temporada na Bundesliga.

O capitão da seleção inglesa ainda precisa marcar seis vezes nos últimos três jogos do campeonato para alcançar o recorde de Robert Lewandowski (41 gols na temporada 2020-2021).

Os jogadores comandados pelo técnico Thomas Tuchel se preparam assim da melhor forma para o jogo com o Real Madrid, na terça-feira às 16h00 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

Em outro jogo, o Borussia Dortmund perdeu no estádio do Leipzig, a quatro dias de receber o PSG, no Westfalenstadion.

Os jogadores do técnico Edin Terzic, que derrotaram o Atlético de Madrid nas quartas de final, abriram o placar por meio de Jadon Sancho, antes de desabarem com gols de Loïs Openda, Benjamin Sesko, Mohamed Simakan e Christoph Baumgartner.

Além dos dois gigantes do futebol alemão envolvidos na Liga dos Campeões, Wolfsburg (12º) e Werder Bremen (10º) venceram fora de casa dois times que atualmente estão à frente deles na tabela.

O Wolfsburg venceu o Freiburg (7º) por 2 a 1 enquanto o Werder Bremen teve mais facilidade diante do Augsburg (8º) a quem derrotou por 3 a 0.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Bochum - Hoffenheim 3 - 2

- Sábado:

Augsburg - Werder Bremen 0 - 3

RB Leipzig - Borussia Dortmund 4 - 1

Freiburg - Wolfsburg 1 - 2

Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt 2 - 1

Bayer Leverkusen - Stuttgart

- Domingo:

(10h30) B. Mönchengladbach - Unión Berlín

(12h30) Mainz - Colônia

(14h30) Darmstadt - Heidenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 80 30 25 5 0 75 20 55

2. Bayern de Munique 69 31 22 3 6 89 38 51

3. Stuttgart 63 30 20 3 7 68 36 32

4. RB Leipzig 62 31 19 5 7 73 35 38

5. Borussia Dortmund 57 31 16 9 6 59 39 20

6. Eintracht Frankfurt 45 31 11 12 8 47 42 5

7. Freiburg 40 31 11 7 13 43 55 -12

8. Augsburg 39 31 10 9 12 48 52 -4

9. Hoffenheim 39 31 11 6 14 55 63 -8

10. Werder Bremen 37 31 10 7 14 41 50 -9

11. Heidenheim 34 30 8 10 12 43 52 -9

12. Wolfsburg 34 31 9 7 15 37 51 -14

13. B. Mönchengladbach 31 30 7 10 13 53 60 -7

14. Bochum 30 31 6 12 13 37 62 -25

15. Union Berlin 29 30 8 5 17 26 50 -24

16. Mainz 27 30 5 12 13 31 48 -17

17. Colônia 22 30 4 10 16 23 53 -30

18. Darmstadt 17 30 3 8 19 30 72 -42

