ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas examina contraproposta de Israel para trégua em Gaza

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Hamas examina contraproposta de Israel para trégua em Gaza

O Hamas se comprometeu, neste sábado (27), a examinar uma contraproposta de Israel, que prevê o estabelecimento de uma trégua na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino desde o início da guerra, há mais de seis meses.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Um percurso pelos estados americanos que possuem leis ou medidas anti-imigração

Na esteira de Texas e Flórida, diversos estados têm promovido leis e medidas anti-imigração nos Estados Unidos, onde a chegada de estrangeiros é um tema chave na campanha presidencial para as eleições de novembro

SANTIAGO:

Três policiais assassinados em 'atentado' em área mapuche no sul do Chile

Três policiais foram assassinados na madrugada deste sábado (27) em uma região mapuche no sul do Chile, vítimas de uma emboscada no dia em que o país comemora o aniversário da instituição policial, anunciou o presidente Gabriel Boric.

HAVANA:

Treze manifestantes cubanos condenados a até 15 anos de prisão

Treze manifestantes cubanos presos receberam sentenças de até 15 anos de prisão por sua participação em um protesto, em agosto de 2022, contra os apagões em Nuevitas, leste da ilha, informou a ONG de direitos humanos 'Justicia 11J'.

-- EUROPA

KIEV:

Rússia bombardeia instalações de energia ucranianas e sofre ataques em suas refinarias

A Rússia executou na madrugada de sábado (27) um ataque em larga escala com mísseis contra instalações de energia, o que provocou "graves danos" a quatro centrais termelétricas em três regiões da Ucrânia, que por sua vez atacou duas refinarias de petróleo russas com drones.

MADRI:

Socialistas espanhóis pedem a Sánchez que não renuncie

Milhares de simpatizantes nas ruas e a direção do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) fizeram um apelo neste sábado para que o chefe de Governo da Espanha, Pedro Sánchez, não renuncie ao cargo, menos de 48 horas antes do anúncio de sua decisão.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Explosão de cigarras: bilhões vão 'invadir' os EUA nas próximas semanas

Bilhões de cigarras barulhentas e sexualmente excitadas vão surgir nos subúrbios e florestas dos Estados Unidos em um fenômeno natural que não ocorre há mais de dois séculos.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- JOGOS OLÍMPICOS

LAUSANNE:

COI deseja reunir o mundo inteiro em Paris-2024, afirma Thomas Bach à AFP

Apesar dos conflitos e dos riscos de segurança, o Comitê Olímpico Internacional (COI) deseja reunir o "mundo inteiro", durante os Jogos de Paris-2024, após duas edições marcadas pela pandemia, explicou o presidente da entidade, Thomas Bach, em uma entrevista exclusiva à AFP.

LAUSANNE:

'Se nenhum palestino se classificar', COI vai convidá-los, diz presidente do comitê à AFP

Entre "seis e oito" atletas palestinos devem participar dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas o Comitê Olímpico Internacional (COI) os convidará se eles não conseguirem se classificar, informou o presidente do comitê, Thomas Bach, em entrevista à AFP.

