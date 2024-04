O Girona venceu neste sábado o Las Palmas por 2 a 0, pela 33ª rodada do campeonato espanhol, e ultrapassou provisoriamente o Barcelona na classificação.

Os gols de David López (25') e Artem Dovbyk, de pênalti no início do segundo tempo(56'), levaram os catalães ao segundo lugar do campeonato, agora com um ponto a mais que o Barça, que joga contra o Valencia na segunda-feira num duelo pela segunda colocação na tabela.

O Girona, garantido de jogar um torneio europeu na próxima temporada, luta para que essa competição seja a Liga dos Campeões, para a qual deu mais um passo neste sábado com a vitória.

Porém, os jogadores comandados por Míchel demoraram a entrar no jogo, surpreendidos por um ousado Las Palmas, que teve a chance de abrir o placar com um pênalti que Sandro desperdiçou (8').

O Girona foi aos poucos dominando a partida até que uma falta sobre Eric García rendeu um pênalti a favor dos catalães.

O goleiro do Las Palmas, Álvaro Vallés, defendeu a cobrança do ucraniano Dovbyk, mas David López aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 (25').

Com o placar a seu favor, o Girona assumiu o controle total do jogo até que ampliou na segunda etapa com outro pênalti que desta vez Dovbyk conseguiu converter (56').

Este gol garantiu os três pontos para o Girona, que vem sendo o time revelação da temporada.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Real Madrid 0 - 1

- Sábado:

Las Palmas - Girona 0 - 2

Almería - Getafe

(13h30) Alavés - Celta Vigo

(16h00) Atlético de Madrid - Athletic Bilbao

- Domingo:

(09h00) Cádiz - Mallorca

(11h15) Granada - Osasuna

(13h30) Villarreal - Rayo Vallecano

(16h00) Betis - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 84 33 26 6 1 71 22 49

2. Girona 71 33 22 5 6 69 40 29

3. Barcelona 70 32 21 7 4 64 37 27

4. Atlético de Madrid 61 32 19 4 9 59 38 21

5. Athletic Bilbao 58 32 16 10 6 52 30 22

6. Real Sociedad 51 33 13 12 8 46 35 11

7. Betis 48 32 12 12 8 40 38 2

8. Valencia 47 32 13 8 11 35 34 1

9. Villarreal 42 32 11 9 12 51 55 -4

10. Getafe 40 32 9 13 10 38 44 -6

11. Osasuna 39 32 11 6 15 37 46 -9

12. Sevilla 37 32 9 10 13 41 45 -4

13. Las Palmas 37 33 10 7 16 30 41 -11

14. Alavés 35 32 9 8 15 28 38 -10

15. Rayo Vallecano 34 32 7 13 12 27 39 -12

16. Mallorca 31 32 6 13 13 26 38 -12

17. Celta Vigo 31 32 7 10 15 37 47 -10

18. Cádiz 25 32 4 13 15 22 45 -23

19. Granada 18 32 3 9 20 33 61 -28

20. Almería 14 32 1 11 20 31 64 -33

