Carlos Alcaraz, atual campeão do Masters 1000 de Madri, estreou com vitória nesta sexta-feira (26) sobre o cazaque Alexander Shevchenko, com parciais de 6-2 e 6-1, sua campanha de defesa do título, deixando de lado as dúvidas sobre sua condição física.

O número três do mundo começou da melhor forma o início da temporada no saibro, após sua ausência em Monte Carlo e Barcelona devido a um desconforto no antebraço direito.

Ainda na terça-feira, Alcaraz não quis confirmar sua participação no Masters 1000 de Madri, embora estivesse confiante de que voltaria às quadras.

"Ontem [quinta-feira] foi o momento em que decidi que posso jogar", explicou Alcaraz em um entrevista coletiva, destacando que disputou um set com o tenista russo Daniil Medvedev e não notou "nada" durante todo o treino, de uma hora e meia de duração.

"Disse a mim mesmo: 'Estou pronto para poder jogar'", acrescentou.

Seu otimismo foi confirmado nesta sexta-feira no saibro da Caja Mágica. "Senti-me muito bem em quadra, não notei nada no meu antebraço", reforçou.

Vencedor das últimas duas edições do torneio madrilenho, Alcaraz começou forte na partida ao quebrar o primeiro saque de seu adversário, confirmando um 2-0 com seu serviço.

Ao longo do jogo, mostrou-se muito confiante, procurando as linhas e controlando o jogo contra um adversário que só se destacou em momentos pontuais.

Alcaraz aproveitou então o segundo break point no quinto game para abrir uma vantagem de 4-1, embora Shevchenko tenha conseguido uma reação no game seguinte.

A trégua durou pouco para o cazaque, que logo viu o espanhol quebrar novamente o seu saque para confirmar a parcial de 6-2 no primeiro set.

No segundo set, Alcaraz seguiu na mesma linha, com duas quebras consecutivas para garantir o 3-0, vantagem que não pôde ser superada por Shevchenko.

O tenista espanhol enfrentará na próxima rodada o brasileiro Thiago Wild, que venceu o italiano Lorenzo Musetti nesta sexta-feira, com um duplo 6-4.

"Já vi vários jogos seus [de Thiago Wild] e o nível é muito alto, por isso é um duelo pelo qual vamos batalhar", disse o número três do mundo.

O espanhol busca se tornar o primeiro tenista a vencer o Masters 1000 de Madri três vezes consecutivas, cuja final está marcada para 5 de maio, dia de seu aniversário.

Nos outros resultados do dia, seu compatriota Alejandro Davidovich avançou à terceira rodada após vencer o chinês Juncheng Shang com parciais de 7-5 e 6-3, e enfrentará o russo Andrey Rublev, número oito do mundo, que superou o argentino Facundo Bagnis por 6-1 e 6-4.

O também argentino Sebastián Báez teve mais sorte depois de uma partida de mais de três horas na qual venceu o francês Luca Van Assche por 6-4, 6-7 (2/7) e 6-3. Báez, vencedor em Santiago e no Rio de Janeiro, enfrentará na próxima rodada o americano Taylor Fritz.

- Sabalenka avança com dificuldade -

Na disputa feminina do WTA 1000 de Madri, a número dois do mundo e atual campeã do torneio, Aryna Sabalenka, passou sufoco contra a polonesa Magda Linette. Mas a bielorrussa acabou vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6, 6-3, após mais de duas horas de partida.

"A altitude de Madri me ajuda", disse Sabalenka, que enfrentará na próxima rodada a americana Robin Montgomery.

A cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, também continua sua campanha em Madri após vencer a italiana Lucia Bronzetti, por 6-4 e 6-3. A vencedora de Wimbledon em 2022 busca seu quarto título da temporada na capital espanhola. O último foi conquistado na semana passada em Stuttgart contra a ucraniana Marta Kostyuk.

Rybakina enfrentará na próxima rodada a egípcia Mayar Sherif, que superou Kostyuk nesta sexta por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, evitando a repetição da final na cidade alemã.

gr/dam/iga/yr/rpr