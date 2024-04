Manadas de hipopótamos ameaçados de extinção, presos na lama de lagoas secas, correm o risco de morrer em Botsuana, atingida pela grave seca, informaram autoridades de conservação à AFP nesta sexta-feira (26).

"Os sistemas fluviais estão secando e os animais estão em perigo", explicou Lesego Moseki, porta-voz do Departamento de Fauna e Parques Nacionais (DWNP) em Gaborone.

"O hipopótamo de Namiland depende da água do delta do Okavango", afirmou, acrescentando que ainda não se estabeleceu o número de animais que morreram devido à seca.

No norte de Botsuana, perto do extensa área úmida do delta do Okavango, a seca do rio Thamalakane obrigou manadas de hipopótamos a irem para reservas naturais de água perto da cidade turística de Maun, de onde sai a maioria dos turistas em safáris nos grandes parques de animais do país.

Os hipopótamos com pele grossa, mas sensível, precisam tomar banho regularmente para evitar queimaduras solares e costumam viver em zonas úmidas.

Sem a água, eles podem ficar agressivos e se aproximar das aldeias.

As autoridades locais pedem que os hipopótamos sejam realojados em reservas para evitar conflitos com o homem.

Botsuana possui uma das maiores populações de hipopótamos do mundo que vivem na natureza, estimada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) entre 2.000 e 4.000 espécies.

Considera-se que a espécie possui um alto risco de extinção.

