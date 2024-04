A tocha dos Jogos Olímpicos de Paris será entregue aos organizadores franceses do evento nesta sexta-feira (26), durante uma cerimônia em Atenas, antes de embarcar a bordo do veleiro de três mastros Belém rumo à Marselha no sábado.

Símbolo de unidade e paz, a chama, acesa no dia 16 de abril na antiga cidade de Olímpia, deverá ser entregue no estádio Panathinaiko, no centro da capital grega, após sua chegada às 18h30 locais (12h30 em Brasília), de acordo com o programa oficial.

Na manhã de sexta-feira, a tocha deverá percorrer uma última etapa a partir da emblemática localidade de Maratona, a 42 quilômetros de Atenas.

Desde que foi acesa, a chama percorreu 5.000 km, transportada por 600 revezamentos em ilhas e sítios arqueológicos em toda a Grécia, como a Acrópole, na capital grega.

Duas campeãs francesas, a patinadora Gabriella Papadakis, medalhista de ouro nos Jogos de Inverno Pequim-2022, e a ex-nadadora paralímpica Béatrice Hess, foram escolhidas para carregar a chama nos últimos metros do revezamento no estádio Panathinaiko.

Papadakis e Hess serão acompanhados por dois atletas gregos, o especialista em marcha atlética e bicampeão europeu Antigoni Ntrismpioti, e o capitão da seleção grega de pólo aquático, Ioannis Fountoulis, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Será este último quem acenderá o caldeirão e encerrará os 11 dias de revezamentos na Grécia.

A tocha será entregue no histórico estádio Panathinaiko, que recebeu os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna em 1896, pelo presidente do Comitê Olímpico Grego, Spyros Capralos, à Tony Estanguet, presidente do Comitê de Organização dos Jogos de Paris (COJO).

A cantora grega Nana Mouskouri interpretará os hinos da França e da Grécia.

A chama chegará então ao grande porto do Pireu, perto de Atenas, e embarcará no sábado a bordo do navio Belém com destino a Marselha, no sudoeste de França, onde deverá ser recebida por cerca de 150 mil pessoas no dia 8 de maio.

A partir do dia seguinte, iniciará o seu percurso na França, passando pela Basílica Notre-Dame de la Garde e pelo estádio Vélodrome.

Posteriormente passará ainda pelas Antilhas e pela Polinésia Francesa, para chegar a Paris no dia da cerimônia de abertura dos Jogos, no dia 26 de julho.

