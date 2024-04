A China qualificou, nesta sexta-feira (26), de "pura invenção" as acusações da Alemanha de espionagem após a prisão esta semana de quatro alemães suspeitos de trabalhar para os serviços secretos chineses.

"O chamado caso de espionagem chinês é uma pura invenção", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Wang Wenbin, explicando que a China já havia empreendido "ações severas com a parte alemã sobre as acusações infundadas da Alemanha".

Na quinta, a embaixadora alemã em Pequim explicou que foi convocada pelas autoridades chinesas por esse caso.

"A China se opõe firmemente a qualquer difamação e calúnia contra o país", disse Wang, e pediu à Alemanha que "ponha fim à farsa política anti-chinesa".

Quatro alemães suspeitos de espionar para a China foram presos essa semana por ordem judicial. Três deles trabalhavam no campo da pesquisa científica e supostamente coletavam informações sobre "tecnologias inovadoras que podem ser usadas com fins militares", segundo o Ministério Público alemão.

Outro preso, um alemão de origem chinesa detido na terça-feira, trabalhava como assistente do eurodeputado alemão Maximilian Krah, cabeça da lista do partido de extrema direita alemão AfD para as eleições europeias de junho.

Ele é acusado de espionar opositores chineses na Alemanha e de compartilhar informações sobre o Parlamento Europeu com um serviço de inteligência chinês.

