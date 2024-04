Os preços do petróleo se recuperaram ao final da sessão desta quinta-feira (25), graças ao enfraquecimento do dólar e a uma recuperação por razões técnicas.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em junho, subiu 1,12%, para 89,01 dólares. Já o barril West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para o mesmo vencimento, avançou 0,91%, para 83,57 dólares.

O petróleo iniciou o dia em queda, após os dados de crescimento da economia dos Estados Unidos no primeiro trimestre, de 1,6% em projeção anual, muito abaixo dos 2,5% esperados pelos analistas.

"Isso provocou um movimento de aversão ao risco", explicou John Kilduff, da consultora Again Capital. "A economia preocupa, e preocupa a demanda de petróleo."

Esse dado "confirma, de certa forma, o enfraquecimento da demanda de gasolina [nos Estados Unidos] nas últimas semanas", acrescentou. A demanda pelo combustível é 11% menor que o nível do ano passado nessa mesma época.

Mas, antes do fechamento, os preços se recuperaram e fecharam no azul.

"Os 82 dólares parecem ser um nível de resistência", para o WTI, analisou Kilduff. Por isso, em 81,99 dólares, o barril subiu por uma recuperação técnica parecida com o que ocorreu na terça-feira.

Para Bart Melek, da TD Securities, o petróleo também reagiu por um certo enfraquecimento do dólar, o que embaratece o barril - cotado na divisa americana - para investidores em outras moedas.

tu/spi/mr/nn/rpr/am