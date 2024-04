O meio-campista argentino do Chelsea, Enzo Fernández, ficará afastado até o final da temporada, após passar por uma cirurgia na virilha nesta quinta-feira (25), anunciou o clube inglês.

"Enzo Fernández foi operado com sucesso por um problema na virilha e vai agora iniciar um período de recuperação, o que o manterá fora dos demais jogos do Chelsea nesta temporada", confirmou o clube de Londres em um comunicado.

Fernández não jogou com 100% de condições nas últimas semanas devido a uma hérnia e pouco apareceu na goleada de 5 a 0 sobre o Arsenal da última terça-feira, na qual foi substituído aos 67 minutos.

Após passar pela cirurgia, o jogador de 23 anos vai perder os últimos seis jogos do Chelsea e é dúvida para defender a Argentina na Copa América, que será disputada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho.

Fernández, que se destacou na campanha do tricampeonato mundial da 'Albiceleste' na Copa do Catar em 2022, chegou ao Chelsea em janeiro de 2023 vindo do Benfica por US$ 133 milhões (cerca de R$ 686 milhões pela cotação atual). Desde então, ele disputou 28 partidas na Premier League, marcando três gols.

smg/dam/cl/aam