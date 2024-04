O tenista espanhol Rafael Nadal estreou com o pé direito nesta quinta-feira (25) no Masters 1000 de Madri ao vencer com facilidade o jovem americano Darwin Blanch por 6-1 e 6-0.

Em sua última participação no torneio da capital espanhola, onde já venceu cinco vezes, Nadal impôs a sua maior experiência ao jovem adversário, de 16 anos, que treina na academia Juan Carlos Ferrero, a mesma de Carlos Alcaraz.

O veterano comemorou a vitória no saibro da 'Caja Mágica'. "Estou feliz. Me dá a oportunidade de jogar mais um dia em Madri, o que significa muito para mim", disse Nadal após a partida.

O espanhol não deu chances ao oponente, que disputava sua segunda partida no circuito ATP, e o eliminou em uma hora e quatro minutos.

Nadal começou bem o primeiro set, quebrando o saque do adversário no segundo game para fazer 2 a 0 e confirmar a vantagem de 3 a 0 com seu saque.

O veterano impôs sua experiência contra um jovem tenista que praticamente só teve a seu favor o saque poderoso para tentar se impor no quarto game.

O espanhol, que buscava movimentar o rival de um lado para o outro, quebrou novamente o saque de Blanch no sexto game para abrir 5 a 1 e fechar o set com seu saque.

No segundo set, o americano conseguiu salvar dois break points no primeiro game, mas no terceiro não teve o mesmo desempenho. Nadal voltou a ficar na frente e fez 2 a 0 com seu próprio saque.

No terceiro game, Nadal quebrou mais uma vez o serviço do rival após um ponto final disputado na rede entre os dois jogadores, que animou a torcida.

Blanch não conseguiu reagir e só pôde assistir Nadal acelerar para vencer os três games seguintes e fechar o set e a partida.

"Temos que ser honestos, joguei contra um tenista com grande potencial, mas que cometeu muitos erros, que me deu muitas facilidades", reconheceu Nadal na coletiva de imprensa.

- "Não sou favorito" -

Nadal enfrentará na segunda rodada o australiano Alex de Miñaur, seu carrasco na semana passada na segunda rodada do torneio de Barcelona.

"Vou tentar entrar na quadra no sábado para aproveitar e tentar competir e veremos o que acontece. Não descarto nada, mas não sou favorito", admitiu o 14 vezes Roland Garros ganhador.

"Na semana passada não deu, tenho certeza de que será muito difícil, mas terei a oportunidade de jogar novamente", disse Nadal.

"Depois estamos aqui quase como um presente, muito feliz por entrar na quadra mais uma vez, com a esperança de fazer o melhor possível e tentar ser competitivo", disse Nadal.

O espanhol pretende continuar dando passos rumo ao objetivo de poder competir em Roland Garros, mas tomará a decisão sobre a sua presença em Paris após o torneio de Roma.

Seu compatriota Roberto Bautista também avançou para a próxima fase ao derrotar o colombiano Daniel Galán por 7-6 (7/4), 4-6 e 6-1, enquanto o italiano Lorenzo Sonego venceu por 6-2 e 7-5 o francês Richard Gasquet, que comemorava seu milésimo jogo, tornando-se o quarto tenista a fazê-lo.

- João Fonseca e Thiago Monteiro vencem -

A quinta-feira foi de alegria para o tênis brasileiro em Madri, com vitórias de João Fonseca e Thiago Monteiro (além de Bia Haddad no feminino).

O jovem João Fonseca, de 17 anos, que havia recebido um 'wild card' (convite) venceu o americano Alex Michelsen de virada por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-0 e 6-2.

"Estou muito feliz com a forma como joguei", disse Fonseca após a partida. “No primeiro set, eu estava super nervoso (...) No início do segundo set comecei a me sentir melhor", analisou o brasileiro.

Foi o primeiro triunfo de sua carreira em um torneio Masters 1000. Fonseca vai enfrentar na próxima fase, no sábado, o britânico Cameron Norrie.

Mais cedo Thiago Monteiro também avançou ao vencer o sérvio Dusan Lajovic com parciais de 6-4 e 6-3.

Atual número 118 do mundo, o cearense de 29 anos fez sua estreia na chave principal após vencer as duas partidas do qualifying e mostrou segurança, sem sofrer quebras no jogo contra o 65º do mundo.

O próximo duelo de Monteiro será uma prova de fogo: no sábado ele vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Monte Carlo há 11 dias.

--- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Madri.

. Simples masculino - Primeira rodada:

Lorenzo Sonego (ITA) x Richard Gasquet (FRA) 6-2, 7-5

Pavel Kotov (RUS) x Albert Ramos (ESP) 6-3, 6-4

Flavio Cobolli (ITA) x Alejandro Tabilo (CHI) 5-7, 6-4, 6-4

Roberto Bautista (ESP) x Daniel Galán (COL) 7-6 (7/4), 4-6, 6-1

Jakub Menšík (CZE) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-4, 7-6 (7/3)

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Yoshihito Nishioka (JPN) 4-6, 6-1, 6-4

João Fonseca (BRA) x Alex Michelsen (EUA) 4-6, 6-0, 6-2

Miomir Kecmanovic (SRB) x Zhizhen Zhang (CHN) 6-3, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Christopher O'Connell (AUS) 6-4, 6-1

Max Purcell (AUS) x Marcos Giron (EUA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/2)

Roberto Carballés Baena (ESP) x Dominik Koepfer (ALE) 6-1, 3-6, 7-6 (7/5)

Tomáš Machac (CZE) x Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 1-6, 6-2

Rafael Nadal (ESP) x Darwin Blanch (EUA) 6-1, 6-0

Pedro Cachín (ARG) x Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-3

Hamad Medkedovic (SRB) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 4-6, 7-5, 6-4

Thiago Monteiro (BRA) x Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-3

