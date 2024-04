A Agence France-Presse (AFP) registrou lucro em 2023 pelo quinto ano consecutivo e "cumpriu as metas" para o período 2019-2023, anunciou a empresa nesta quinta-feira (25), após reunião de seu conselho de administração.

Essa instância "aprovou as contas do exercício de 2023, que confirmam a continuação da recuperação financeira", destacou a direção em nota à imprensa.

O resultado líquido chegou a 1,1 milhão de euros (6 milhões de reais, na cotação atual), "aproximadamente o mesmo nível que o do ano passado" (1,2 milhão de euros ou cerca de 6,4 milhões de reais, na cotação da época), e é "positivo pelo quinto ano consecutivo", assinalou.

Os ganhos comerciais aumentaram sutilmente (+0,3 milhão de euros ou +1,6 milhão de reais) em relação a 2022, situando-se em € 206,8 milhões (R$ 1,14 bilhão).

A AFP voltou a registrar lucro em 2019 pela primeira vez desde 2013, com um saldo líquido positivo de € 400 mil (R$ 1,8 milhão à época), que chegou a € 5,3 milhões (R$ 34 milhões) em 2020 e a um resultado "histórico" de € 10,6 milhões (R$ 67 milhões) em 2021, graças, particularmente, a um acordo com o Google sobre direitos associados.

Consequentemente, "o desendividamento continua no ritmo previsto", segundo a direção da AFP. A dívida da empresa, que chegou a € 50,2 milhões no começo de 2017 (cerca de R$ 167 milhões à época), diminuiu para € 26,9 milhões (R$ 144 milhões) no fim de 2023 "e deverá ser liquidada em 2028", ressaltou.

A compensação por parte do Estado francês aos custos relacionados com missões de interesse geral se manteve "estável" em € 113,3 milhões (R$ 627 milhões, na cotação atual).

Em relação ao Contrato de Objetivos e Meios 2019-2023, assinado com o Estado, o Conselho de Administração afirmou que "a trajetória financeira prevista foi respeitada e, inclusive, melhorada".

O Conselho de Administração ressaltou, em particular, o "grande desempenho" das atividades vinculadas com a imagem, que eram "a principal prioridade".

"O objetivo de gerar € 23 milhões [R$ 127 milhões] em receitas adicionais durante o período através destes setores foi alcançado, apesar da pandemia (de covid), em 90%", informou a direção.

A Agence France-Presse é uma das três principais agências internacionais de notícias, juntamente com a The Associated Press e a Reuters.

A AFP emprega 2.600 pessoas de 100 nacionalidades e oferece informação em seis idiomas (francês, inglês, espanhol, português, alemão e árabe) e em várias plataformas, como texto, fotografia, vídeo e infografia.

A empresa tem um status especial: embora não seja uma empresa pública, não tem acionistas e seus clientes, incluindo o Estado, fazem parte de seu conselho de administração.

Seu presidente diretor-geral, Fabrice Fries, foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos, iniciado em abril de 2023.

pr/reb/may/fbr/liu/mb/js/mvv/am