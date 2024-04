Uma passageira de um voo gravou um vídeo de um misterioso "cilindro voador" da janela do avião sobre o Aeroporto LaGuardia, na cidade de Nova York. As imagens foram feitas por Michelle Reyes, que apontou a possibilidade de se tratar de um objeto aéreo não identificado, ou OVNI.

"A primeira coisa que fiz foi enviar um e-mail para a FAA para que eles soubessem o que eu tinha visto. Talvez fosse um risco à segurança, mas, infelizmente, eles não responderam ao meu e-mail", disse Michelle Reyes ao jornal News Nation.

Ben Hansen, um especialista em fenômenos envolvendo OVNIs, disse ao jornal que analisou o vídeo e que não existem indícios de farsas nas imagens. "Não encontramos nenhuma evidência de que ela (Reyes) tenha forjado isso ou tenha feito uma farsa. Ele está lá. É muito claro, o que é incomum."

Reyes disse que outro passageiro também avistou o objeto misterioso. "É um pouco estressante saber que outra pessoa viu o que eu vi", disse.

Até o momento nenhum órgão norte-americano se manifestou sobre o caso.

