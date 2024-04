O chefe da Otan, Jens Stoltenberg, disse nesta quinta-feira (25) que "não é tarde demais para a Ucrânia prevalecer" na guerra contra a Rússia, desde que as potências ocidentais cumpram as suas promessas de fornecer mais armas.

"Nos últimos meses, os aliados da Otan não forneceram o apoio prometido" à ex-república soviética, que resiste a uma invasão russa há mais de dois anos, admitiu Stoltenberg em um discurso em Berlim.

"Mas não é tarde demais para a Ucrânia prevalecer, porque está chegando mais apoio", acrescentou.

As tropas ucranianas sofreram vários reveses nos últimos meses devido à falta de armas e munições.

Stoltenberg lembrou a importante ajuda concedida à Ucrânia pelos Estados Unidos, assim como os compromissos de países como Reino Unido, Alemanha e Países Baixos em aumentar o seu apoio.

"Agora é nossa responsabilidade transformar esses compromissos em entregas reais de armas e munições, e fazê-lo rapidamente", destacou.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou esta semana, após meses de discussões, um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares (cerca de 315 bilhões de reais na cotação do dia) para a Ucrânia, incluindo 14 bilhões de dólares (72,2 bilhões de reais) para treinar, equipar e financiar as necessidades do Exército.

sr/tw/js/mb/aa/ic