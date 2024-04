O tenista brasileiro Thiago Monteiro venceu o sérvio Dusan Lajovic nesta quinta-feira (25) no Masters 1000 de Madri com parciais de 6-4 e 6-3 e avançou a segunda fase do torneio.

Atual número 118 do mundo, o cearense de 29 anos fez sua estreia na chave principal após vencer as duas partidas do qualifying e mostrou segurança, sem sofrer quebras no jogo contra o 65º do mundo.

O próximo duelo de Monteiro será uma prova de fogo: no sábado ele vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Monte Carlo há 11 dias.

- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Madri.

. Simples masculino - Primeira rodada:

Lorenzo Sonego (ITA) x Richard Gasquet (FRA) 6-2, 7-5

Flavio Cobolli (ITA) x Alejandro Tabilo (CHI) 5-7, 6-4, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Yoshihito Nishioka (JPN) 4-6, 6-1, 6-4

Matteo Arnaldi (ITA) x Christopher O'Connell (AUS) 6-4, 6-1

Tomáš Machac (CZE) x Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 1-6, 6-2

Pedro Cachín (ARG) x Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-3

Thiago Monteiro (BRA) x Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-3

