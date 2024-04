PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Bombardeios israelenses e combates com o Hamas na Faixa de Gaza

EUA JUSTIÇA: Suprema Corte analisa se Trump possui imunidade presidencial

ITÁLIA TURISMO: Veneza inicia cobrança de taxa diária de cinco euros para conter turismo em massa

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Bombardeios israelenses e combates com o Hamas na Faixa de Gaza

Israel bombardeou, nesta quinta-feira (25), vários pontos da Faixa de Gaza, incluindo a cidade de Rafah, no sul do território, onde o Exército se prepara para uma operação terrestre em sua guerra contra o Hamas, apesar das advertências dos Estados Unidos.

KHAN YUNIS:

Moradores de Gaza procuram parentes nas valas comuns do hospital Nasser

"Meu coração de mãe dizia que era Nabil", declarou Reem Zidan à AFP na quarta-feira, depois de recuperar o corpo do filho de 22 anos, exumado por uma escavadeira perto do hospital Nasser de Khan Yunis, em Gaza.

=== EUA JUSTIÇA ===

WASHINGTON:

Suprema Corte analisa se Trump possui imunidade presidencial

A Suprema Corte dos Estados Unidos examina, nesta quinta-feira (25), se Donald Trump goza de imunidade penal como ex-presidente pelos atos quando ocupava o cargo.

=== ITÁLIA TURISMO ===

VENEZA:

Veneza inicia cobrança de taxa diária de cinco euros para conter turismo em massa

A cidade de Veneza iniciou nesta quinta-feira (25) a cobrança de uma taxa de entrada diária aos seus visitantes, uma medida para conter o turismo em massa, mas que suscita relutância entre os moradores, que não querem que o local se transforme em um "museu".

PARIS:

Além de Veneza, quais são os outros destinos que se protegem do turismo de massa?

Assim como Veneza, que estabeleceu o pagamento de uma taxa para os visitantes diários a partir desta quinta-feira (25), diversos destinos do mundo impõem medidas para limitar a chegada maciça de turistas que deixa as cidades lotadas e prejudica seus moradores.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Funk, a batida das favelas cariocas que ganhou o mundo

De Anitta a Beyoncé, passando por exposições e residências artísticas, o funk saiu das favelas do Rio de Janeiro para se tornar um fenômeno mundial. Embora o preconceito ainda seja uma realidade no Brasil.

WASHINGTON:

EUA anuncia limites de emissão de CO2 para usinas a carvão

O governo de Joe Biden anunciou nesta quinta-feira(25) que vai impor, a partir de 2032, limites rígidos às emissões de CO2 das usinas a carvão que continuarem suas operações a longo prazo, uma medida destinada a ajudar os Estados Unidos a cumprir os seus compromissos climáticos.

MONTEVIDÉU:

Por que o Uruguai é caro? Custos elevados surpreendem dentro e fora do país

A uruguaia María Chaquiriand vive há 28 anos na Europa e, quando visita sua família no Uruguai, sempre se surpreende com o preço de tudo. Com 3,4 milhões de habitantes, o país tem o custo de vida mais alto da América Latina, segundo a plataforma global de estatísticas Statista.

-- EUROPA

LISBOA:

Portugal celebra 50 anos da Revolução dos Cravos

Portugal celebra nesta quinta-feira (25), com um desfile militar, uma manifestação e discursos oficiais, o 50º aniversário da Revolução dos Cravos, que abriu o caminho para a democracia e a independência de suas colônias na África.

LISBOA:

Meio século da Revolução dos Cravos em Portugal

Há 50 anos, em 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos encerrou 48 anos de ditadura em Portugal, quando a democracia também avançava na Espanha e Grécia.

MADRI:

Oposição espanhola acusa Pedro Sánchez de dar 'espetáculo' diante do mundo

O líder do principal partido de oposição da Espanha acusou nesta quinta-feira (25) o presidente de governo do país, o socialista Pedro Sánchez, de dar um "espetáculo" aos olhos do mundo ao ameaçar renunciar ao cargo após a abertura de uma investigação judicial sobre sua esposa.

EDIMBURGO:

Independentistas anunciam fim da coalizão com os ecologistas na Escócia

O primeiro-ministro independentista da Escócia, Humza Yousaf, anunciou nesta quinta-feira o fim da coalizão de governo entre seu partido, o SNP, e os ecologistas, uma semana depois de desistir de um compromisso crucial para o clima.

PARIS:

Pás do emblemático cabaré parisiense Moulin Rouge caem

As pás do emblemático cabaré Moulin Rouge, um dos monumentos mais famosos de Paris, caíram durante a noite, três meses antes de a capital francesa acolher os Jogos Olímpicos e receber milhões de visitantes.

-- ÁSIA

XANGAI:

Blinken pede que EUA e China administrem diferenças de forma 'responsável'

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, defendeu nesta quinta-feira (25), em Xangai, a necessidade de administrar "de forma responsável" as diferenças entre seu país e a China, ao desembarcar em Pequim para abordar as divergências com as autoridades do gigante asiático.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Salão do Automóvel de Pequim tem guerra de preços dos carros elétricos

O Salão do Automóvel 'Auto China' começou nesta quinta-feira (25) em Pequim com as gigantes do setor envolvidas em uma batalha de preços na área estratégica de carros elétricos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Andrés Serrano, o fotógrafo que passou de 'blasfemo' a abençoado pelo papa

O fotógrafo americano Andrés Serrano causou um escândalo no final da década de 1980 com seu "Cristo da urina", um trabalho para o qual ele mergulhou um crucifixo em urina e sangue.

ISLAMABAD:

Antigo zoológico no Paquistão se transforma em centro para salvar animais maltratados

Há quatro anos, elefantes abandonados e leões famintos estavam atrás das grades do zoológico de Islamabad. Agora, o parque se tornou um centro de reabilitação para animais maltratados.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Nadar no Sena, um sonho antigo e caro que está perto de virar realidade

Dar um mergulho no Rio Sena sob o céu azul e com a Torre Eiffel ao fundo. Este sonho antigo está prestes a se tornar realidade graças aos Jogos Olímpicos de Paris.

PARIS:

Marie-Jeanne e Jacques Fournier, os guardiões das nascentes do rio Sena

Não passa um dia sem que eles observem as gotas que dão origem ao Sena. Em um vilarejo da Borgonha, Marie-Jeanne e Jacques Fournier cuidam das nascentes daquele que se tornará mais adiante um dos rios mais emblemáticos do mundo.

