O Botafogo conquistou nesta quarta-feira (24) uma vitória importantíssima na Copa Libertadores-2024 ao derrotar em casa, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Universitario do Peru por 3 a 1, resultado que mantém o time carioca vivo no Grupo D.

Dois gols no início do segundo tempo, de Eduardo e Luiz Henrique, encaminharam a vitória para a equipe alvinegra, que ampliou nos acréscimos com mais um gol de Eduardo. Na última jogada da partida, Christopher Olivares marcou o gol dos visitantes.

Logo no início, o Botafogo sofreu o desfalque de Tiquinho Soares que sentiu uma lesão no tornozelo numa arrancada e teve que deixar o campo aos 9 minutos.

Sem poder contar com os outros dois atacantes do elenco, Jeffinho e Matheus Nascimento, também machucados, o técnico português Arthur Jorge optou por colocar Eduardo no ataque, perdendo poder de finalização, mas ganhando posse e controle do jogo na frente.

O resultado pôs fim a uma sequência de 25 jogos de invencibilidade do Universitario, que não perdia desde agosto de 2023 na Libertadores e no Campeonato Peruano, mas que continua dependendo só de si para se classificar às oitavas de final.

Apesar da vitória, o Botafogo, que foi derrotado nos dois primeiros jogos pelo Junior Barranquilla em casa e pela LDU fora, continua na última posição da chave com 3 pontos e tem a obrigação de vencer os equatorianos no estádio Nilton Santos na próxima rodada.

Já o Universitário receberá em casa o Junior, com quem divide a liderança. Ambos têm 5 pontos.

- Ficha técnica

Copa Libertadores 2024 - Grupo D - Terceira rodada

Botafogo (BRA) - Universitario (PER) 3-1

Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Gols:

Botafogo: Eduardo (47', 90'+2), Luiz Henrique (57')

Universitario: Christopher Olivares (90'+4)

Cartões amarelos:

Botafogo: John Victor (59), Hugo (79)

Universitario: Saravia (16), Valera (45), Pérez Guedes (45+3), Celi (75)

Escalações:

Botafogo: John Victor - Damián Suárez (Mateo Ponte 80'), Lucas Halter, Bastos (Alexander Barboza 46'), Hugo - Junior Santos, Marlon Freitas (cap.) (Tchê Tchê 69'), Gregore, Luiz Henrique (Oscar Romero 69') - Savarino, Tiquinho (Eduardo 10'). Técnico: Artur Jorge.

Universitario: Sebastián Britos - Aldo Corzo (cap.), Williams Riveros, Marco Saravia - Andy Polo Andrade (Hugo Ancajima 88'), Martín Pérez Guedes (Yuriel Celi 74'), Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra (Jairo Concha 67'), Segundo Portocarrero - Alex Valera (Diego Fernando Dorregaray 67'), Edison Flores (Christopher Olivares 73'). Técnico: Fabian Daniel Bustos.

bds/gfe/prb/cl/aam