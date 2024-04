A gigante tecnológica Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) duplicou seus lucros líquidos no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2023, chegando a US$ 12,4 bilhões (R$ 63,9 bilhões), um resultado que superou as previsões do mercado.

A empresa fundada por Mark Zuckerberg, seu diretor executivo, tem entusiasmado o mercado com suas perspectivas em relação à tecnologia de Inteligência Artificial (IA).

Além disso, a Meta registrou um aumento na receita de 27%, para US$ 36,5 bilhões (R$ 188,28 bilhões), graças às vendas de publicidade em diferentes plataformas.

