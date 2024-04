Em 21 de abril de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu milhares de apoiadores em um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro. Desde então, um vídeo que exibe os diferentes ângulos de uma foto 360º de uma multidão vista de cima acumulou centenas de interações em publicações que alegam mostrar a manifestação de 2024. Mas, na verdade, a foto foi feita em um outro ato convocado por Bolsonaro, para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil em 7 de setembro de 2022.

“Copacabana hoje num 360°”, diz a legenda do vídeo que circula noFacebooke noX. O conteúdo também é compartilhado com a data de 21 de abril de 2024 noInstagram.

No registro viral, é possível ver uma praia tomada por pessoas vestidas de verde e amarelo. A cena é narrada por um homem, que diz:“Isso aqui é uma fotografia 360 de Copacabana, acabou de acontecer essa manifestação. Olha esse mar de gente pessoal (...) Não tem como agora o Datafolha esconder”.

O conteúdo começou a circular em 21 de abril de 2024, dia em que o ex-presidentereuniumais de 32 mil apoiadores na Praia de Copacabana, segundo monitoramento da Universidade de São Paulo (USP).

Mas o vídeo não mostra este ato.

Gravação de 2022

No início do vídeo viral é possível observar, na parte superior da imagem, a data“2022-09-07”. O vídeo também possui uma marca d’água com o nome de um usuário do Kwai.

Uma consulta a esse perfil permitiu identificar que apublicaçãofoi feita originalmente em 7 de setembro de 2022. A legenda também indica que a imagem foi registrada em Copacabana.

Nessa data, Bolsonaro realizouum ato com apoiadoresna mesma praia em celebração ao bicentenário da Independência do Brasil.

Ao analisar os elementos que aparecem no vídeo viral com a função “lupa” da ferramentaInvid-WeVerify, foi possível identificar que o trio elétrico que aparece na imagem contém os escritos“liberdade”e“Deus, Pátria e Família”.

Uma busca no Google com os termos“Copacabana 7 de setembro 2022”levou a umagravaçãono YouTube do jornal O Globo com a celebração do Dia da Independência do Brasil daquele ano. Nessa sequência, o trio elétrico apresenta os mesmos dizeres, confirmando que o vídeo viral foi gravado nessa data:

Em contrapartida, umregistroda AFP do ato de 21 de abril de 2024 mostra que o veículo em que Bolsonaro discursou possuía o escrito“Manifestação Pacífica”.

Outra busca nas redes sociais com os termos“Dia da Independência Copacabana”e com a limitação do ano“2022”levou a mais publicações com o mesmovídeoviral,inclusiveda deputada federal Carla Zambelli (PL).

Outros conteúdos sobre o ato de 21 de abril de 2024 de Bolsonaro foram verificados pelo AFP Checamos (1,2).

