O jovem tenista americano Darwin Blanch, de 16 anos, que enfrentará Rafael Nadal na quinta-feira na primeira rodada do Masters 1000 de Madri, mostrou toda sua expectativa para essa partida.

"Estou muito animado e obviamente um pouco nervoso", disse Blanch ao site do ATP Tour na terça-feira. "Mas estou muito feliz por jogar contra o Rafa. Estou pronto para entrar na quadra e aproveitar cada momento".

Nadal também tinha 16 anos na primeira vez em que disputou o torneio da capital espanhola em 2003, quatro anos antes do nascimento de Blanch.

Apesar da juventude, Blanch morou em quatro países diferentes e fala inglês, espanhol, chinês e tailandês.

"É um momento da minha vida que ficará na minha cabeça até o dia da minha morte", disse ele à televisão pública espanhola TVE em espanhol nesta quarta-feira (24).

Esta será apenas a segunda partida do americano no circuito ATP. Blanch estreou no circuito ATP no mês passado, no Masters 1000 de Miami, com uma derrota para o tcheco Tomas Machac.

