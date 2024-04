Névoas de poeira que vieram no norte da África encobriram partes da Grécia e deixaram o céu de Atenas laranja nesta terça-feira (23/4). Ventos fortes transportaram poeira do deserto do Saara pelo Mar Mediterrâneo até o continente europeu.

“É um dos episódios mais graves de concentração de poeira e areia do Saara desde 21 e 22 de março de 2018, quando as nuvens invadiram a ilha de Creta em particular”, disse Kostas Lagouvardos, diretor de pesquisa meteorológica do Observatório de Atenas ao jornal britânico The Guardian.













A névoa laranja limitou a visibilidade e gerou alertas de riscos respiratórios por parte das autoridades locais. Além da poeira, a terça em Atenas foi marcada pelo calor, com temperaturas acima de 30ºC.

A ventania também causou incêndios ambientais na Grécia, com pelos 25 focos identificados pelos bombeiros em todo o país.

???????? | A poeira proveniente do Saara cria uma atmosfera marciana na capital grega, Atenas. 23 Abril 2024.



????: @grkerd pic.twitter.com/wV9HYBgm7J — World Events ???? (@Eventmund) April 23, 2024