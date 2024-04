A fabricante americana de carros elétricos Tesla registrou nesta terça-feira uma forte queda em seu lucro trimestral, mas a ação da empresa disparou na bolsa, depois que seu diretor executivo, Elon Musk, prometeu acelerar o projeto de fabricação de um veículo mais acessível.

Nos três primeiros meses do ano, o grupo faturou 21,3 bilhões de dólares, 9% menos do que no mesmo período do ano passado, e seu lucro líquido caiu 55%, para 1,3 bilhão de dólares, devido às vendas de carros elétricos estarem "sob pressão", apontou a empresa.

“Tivemos muitos desafios no primeiro trimestre”, ressaltou a Tesla, citando os problemas de transporte marítimo no Mar Vermelho devido aos ataques dos rebeldes huthis e a sabotagem em sua fábrica na Alemanha.

A ação da empresa, no entanto, subiu mais de 11% nas negociações posteriores ao fechamento de Wall Street, depois que a Tesla se comprometeu a acelerar a fabricação de novos modelos, incluindo alguns mais baratos.

Musk disse hoje que a produção desses veículos começará até o início de 2025. Os carros “usarão novos sistemas da plataforma da próxima geração, bem como os da atual, portanto não depende de nenhuma nova fábrica ou linha de produção em massa”, concluiu.

O empresário informou que os detalhes do projeto serão revelados em agosto.

