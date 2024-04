A NBA está investigando um incidente em que um irmão de Nikola Jokic, astro do Denver Nuggets, supostamente deu um soco num torcedor após a vitória de segunda-feira sobre os Lakers nos playoffs, noticiou nesta terça-feira (23) a imprensa americana.

A agressão de Strahinja Jokic, irmão mais velho do pivô sérvio, teria ocorrido logo após Jamal Murray marcar a cesta no último segundo com que os Nuggets venceram os Lakers por 101 a 99, o que levou s torcedores ao delírio na Ball Arena, em Denver.

Naquele momento, Strahinja, que estava acompanhado por outro de seus irmãos, Nemanja, confrontou um torcedor na arquibancada e aparentemente deu um soco em seu rosto, relataram os sites de notícias de entretenimento TMZ e The Athletic.

O TMZ informou que o Departamento de Polícia de Denver estava investigando a briga, embora nenhuma denúncia tenha sido apresentada até o momento.

Os dois irmãos mais velhos de Jokic costumam se sentar perto da quadra nos jogos dos Nuggets.

Nikola Jokic, favorito para ganhar seu terceiro prêmio de MVP este ano, teve um grande desempenho na segunda-feira com 27 pontos, 20 rebotes e 10 assistências na emocionante vitória dos Nuggets.

Os atuais campeões conseguiram reverter uma diferença de 20 pontos dos Lakers de LeBron James e abriram 2 a 0 nesta série da primeira rodada da Conferência Oeste.

js-gbv/cl/aam