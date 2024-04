A França registrou um número recorde de casos importados de dengue, quase 1.700, desde o início de 2024, uma situação "sem precedentes" a cerca de três meses do início dos Jogos Olímpicos, alertaram nesta terça-feira (23) as autoridades de saúde.

"Desde 1º de janeiro de 2024, 1.679 casos de dengue foram importados para a França metropolitana, contra 131 no mesmo período de 2023", disse o diretor-geral da Saúde, Grégory Emery, em entrevista coletiva.

Estes casos correspondem a pessoas que viajaram para regiões do mundo, como as Antilhas Francesas, onde este vírus transmitido por mosquitos do gênero 'Aedes', como o mosquito tigre ('Aedes albopictus'), circula endemicamente.

"É um reflexo do que está acontecendo nas Antilhas e, mais amplamente, na América Latina e no Caribe", onde a dengue circula desde o início do ano "em níveis sem precedentes", disse a diretora da Santé Publique France, Caroline Semaille.

Antes mesmo dos Jogos Olímpicos, que serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto, 2024 promete bater o recorde de casos importados de dengue na França metropolitana (2.019), devido a um maior fluxo de pessoas na capital.

As autoridades sanitárias fizeram um apelo para as pessoas "permanecerem atentas e adotarem bons hábitos para limitar a proliferação do mosquito tigre", como, por exemplo, eliminar água parada e evitar picadas. Com 3,5 milhões de casos até agora este ano, a América Latina e o Caribe provavelmente passarão pela "pior temporada de dengue", causada pelas mudanças climáticas, alertou no final de março a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

