Em 21 de abril de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um ato com seus apoiadores em Copacabana, no Rio de Janeiro. Após o evento, usuários de redes sociais compartilharam mais de 2,2 mil vezes uma sequência com a alegação de que mostrava a quantidade de manifestantes presentes no local. Mas a gravação circula desde 2021, quando Bolsonaro ainda era o presidente da República.

“Copacabana-Rio de Janeiro 21/04/2024”, diz uma das publicações compartilhadas noX. A gravação também circula noTikTok, noFacebooke noYouTube.

A sequência mostra a praia de Copacabana vista de cima, tomada por manifestantes. Ao fundo, ouvem-se buzinas e pessoas falando em carros de som, sem ser possível detectar o conteúdo desses discursos.

Em 21 de abril de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um ato com seus apoiadores na região da capital carioca. A manifestação havia sidoconvocadapelo ex-mandatário no dia 6 do mesmo mês. Segundo um monitoramento da Universidade de São Paulo (USP), o ato contou com a presença de32.750 pessoas.

Mas as imagens viralizadas não retratam esse ato.

Uma busca reversa por imagens do vídeo no Google usando a ferramentaInVid We Verify* levou à mesma gravação, publicada em7 de setembro de 2021pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP).Naquele ano, apoiadores do então presidente Bolsonaro também foram às ruas em Copacabana.

Algumas das publicações viraiscompartilhadas em 2024 usam uma versão do vídeo que conta com a identidade visual do veículoMetrópolese o símbolo da rede social TikTok. Nesta versão, a mensagem“Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em Copacabana”aparece sobre as imagens.

Uma pesquisa na rede social usando os termos“metrópoles Bolsonaro copacabana”mostrou que o vídeo de fato foi publicado pelo veículo, mas em7 de setembro de 2021, não em 2024.

Procurado pelo AFP Checamos, o Metrópoles afirmou que“é falso que esse vídeo seja do dia 21/4”e que“repudia qualquer tipo de fake news utilizando seu nome”.

O mesmo vídeojá circulou anteriormenteem 2022, e foi verificado pelo AFP Checamos à época.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

