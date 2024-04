PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA JUSTIÇA: Trump ameaçado de desacato em julgamento criminal

ISRAEL HAMAS CONFLICTO: Israel e Hamas, 200 dias de guerra sem sinais de trégua

REINO UNIDO RUANDA MIGRAÇÃO: Lei britânica de expulsão de migrantes para Ruanda recebe críticas de organizações internacionais

ÁSIA CLIMA: Ásia foi a região mais afetada por catástrofes meteorológicas em 2023

=== EUA JUSTIÇA ===

NOVA YORK:

Trump ameaçado de desacato em julgamento criminal

Donald Trump retornou nesta terça-feira (23) ao tribunal de Nova York, onde enfrenta uma possível condenação por desacato devido aos ataques contra as testemunhas e integrantes do júri no julgamento criminal por supostamente ter ocultado o pagamento para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô.

(EUA justiça política eleições)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel e Hamas, 200 dias de guerra sem sinais de trégua

A guerra entre Israel e Hamas em Gaza completou 200 dias nesta terça-feira sem sinais de que uma trégua estaria próxima, nem de que o movimento islamista estaria disposto a libertar os reféns ou de que Israel desistiria de uma operação terrestre em Rafah, sul do território palestino.

(Israel Palestinos Gaza Hamas conflicto diplomacia)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

RAFAH:

Médicos de Gaza salvam bebê por meio de cesárea

Médicos palestinos conseguiram salvar um bebê realizando uma cesárea de emergência em sua mãe, que chegou morrendo a um hospital de campanha na Faixa de Gaza, devastada pela guerra com Israel.

(Israel palestinos conflito infância Mulheres)

=== REINO UNIDO RUANDA MIGRAÇÃO ===

LONDRES:

Lei britânica de expulsão de migrantes para Ruanda recebe críticas de organizações internacionais

O Reino Unido enfrenta as primeiras críticas internacionais a seu plano de expulsão de migrantes sem documentos, aprovado na segunda-feira no Parlamento e que o primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, classificou nesta terça-feira como "histórico".

(Ruanda GB política parlamento migração)

=== ÁSIA CLIMA ===

GENEBRA:

ONU: Ásia foi a região mais afetada pelas catástrofes meteorológicas em 2023

A Ásia foi a "região do mundo mais afetada pelas catástrofes" relacionadas com o clima em 2023, com o maior número de vítimas e perdas econômicas provocadas por inundações e tempestades, afirmou a ONU nesta terça-feira (23).

(Clima meteorologia Ásia ONU)

PEQUIM:

China suspende alerta máximo para chuvas após grandes inundações no sul

A China suspendeu nesta terça-feira (23) o alerta máximo que havia anunciado por algumas horas para o sul do país devido às chuvas torrenciais e às inundações, que obrigaram mais de 100.000 pessoas a abandonar suas casas.

(China meteorologia)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Em emergência orçamentária, universidades desafiam cortes de Milei na Argentina

Estudantes universitários convocaram, nesta terça-feira (23), uma manifestação na Argentina em repúdio à falta de financiamento do ensino público superior, da pesquisa e da ciência no âmbito do ajuste econômico do presidente de direita Javier Milei, uma reivindicação apoiada por sindicatos e partidos da oposição.

(Argentina educação orçamento economia manifestação)

WASHINGTON:

Senado dos EUA examina pacote de ajuda à Ucrânia

O Senado dos Estados Unidos analisa um enorme plano de ajuda à Ucrânia a partir desta terça-feira (23), no que é anunciado como uma mera formalidade em comparação com os meses de negociações para a sua adoção pela Câmara Baixa do Congresso.

(EUA conflito Rusia diplomacia parlamento política Ucrânia defesa)

RIO DE JANEIRO:

'Atenção, anta na via': projeto de aplicativo busca salvar animais nas estradas do país

"Atenção, anta no perímetro próximo da via". Um projeto de aplicativo para motoristas visa reduzir, por meio da tecnologia de Inteligência Artificial (IA), os atropelamentos de animais selvagens no Brasil, principal ameaça a diversas espécies vulneráveis.

(Brasil animais IA natureza)

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciência

-- EUROPA

BRUXELAS:

Parlamento Europeu veta importação de produtos resultantes do trabalho forçado

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (23) o veto à importação de produtos resultantes do trabalho forçado, uma iniciativa que tem os olhos voltados para a China e que, provavelmente, vai gerar tensões com Pequim.

(UE crianças China trabalho parlamento importações DH)

BERLIM:

Suposto agente de espionagem chinês preso no Parlamento Europeu

A Justiça alemã anunciou, nesta terça-feira (23), a detenção de um suposto agente chinês no Parlamento Europeu, aumentando os receios sobre espionagem por parte de Pequim antes das eleições europeias de junho e sobre questões estratégicas.

(UE diplomacia China parlamento política GB espionagem Alemanha)

-- ÁSIA

SEUL:

Líder da Coreia do Norte supervisiona simulação de 'contra-ataque nuclear'

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou um exercício de simulação de "contra-ataque nuclear" como uma advertência aos inimigos do país, anunciou a agência de notícias estatal KCNA nesta terça-feira.

(Coreia do Norte nuclear mísseis Coreia do Sul)

TAIPÉ:

Dezenas de tremores abalam Taiwan poucas semanas após semanas terremoto fatal

Dezenas de terremotos, o mais intenso deles com magnitude de 6,3 graus, abalaram a ilha de Taiwan entre segunda e terça-feira, o que o governo atribuiu a tremores secundários do grande terremoto que deixou 17 mortos no início do mês.

(Taiwan terremoto)

=== ECONOMIA ===

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu aprova novas regras para conter gastos públicos

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (23) a reforma das regras orçamentárias da UE, que pretende estimular os investimentos e, ao mesmo tempo, manter os gastos pública sob controle.

(UE orçamento finanças Parlamento)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

=== ESPORTES ===

--- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

