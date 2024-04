O gabinete político do Hamas permanecerá em Doha enquanto a sua presença for "útil e positiva" para os esforços de mediação que pretendem acabar com a guerra na Faixa de Gaza, declarou o governo do Catar nesta terça-feira.

"Enquanto a sua presença aqui em Doha, como sempre dissemos, for útil e positiva para este esforço de mediação, eles permanecerão aqui", declarou o porta-voz do Ministério das Relações do Catar, Majed al Ansari, em uma entrevista coletiva.

O país do Golfo, que abriga desde 2012 o gabinete político do movimento islamista palestino com a aprovação dos Estados Unidos, tem o papel de mediador nas negociações entre Israel e o Hamas sobre uma trégua, acompanhada pela libertação de reféns e prisioneiros.

Mas as negociações, que também contam com Egito e Estados Unidos como mediadores, se encontram estagnadas. As duas partes trocam acusações sobre a responsabilidade pelo bloqueio.

O primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohamed ben Abdelrahmane Al Thani, declarou na semana passada que o país estava fazendo uma "reavaliação global do seu papel" como mediador, o que alimentou as especulações de que o Hamas poderia abandonar o emirado.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em território israelense, no dia 7 de outubro, que matou 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais de Israel.

