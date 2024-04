Os ex-jogadores John Terry, lendário zagueiro do Chelsea, e Andy Cole, um dos maiores artilheiros do Manchester United, serão incluídos no 'Hall da Fama' da Premier League, anunciou o campeonato inglês nesta segunda-feira (22).

Terry e Cole se juntam a nomes como David Beckham, Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Thierry Henry, Patrick Vieira, Roy Keane, Steven Gerrard, Alan Shearer, Didier Drogba, Wayne Rooney e Peter Schmeichel, que já foram homenageados no passado.

Lendário capitão dos 'Blues' nos anos 2000 e 2010, Terry também foi um zagueiro incansável, com o recorde de jogos sem sofrer gols (214) e gols marcados por um zagueiro (41 em 492 jogos).

Ele levou o Chelsea a vencer a Premier League cinco vezes: em 2005, pela primeira vez em 50 anos, e depois em 2006, 2010, 2015 e 2017, em sua última temporada em Stamford Bridge.

"Estou muito grato por ter entrado no 'Hall da Fama' da Premier League. Sou um jogador que sempre deu o seu melhor cada vez que entrou em campo e tenho orgulho de ser reconhecido desta forma", declarou Terry, de 43 anos.

O ex-jogador da seleção inglesa recebeu esta homenagem ao mesmo tempo que Andy Cole, o quarto maior artilheiro da história do campeonato inglês (187 gols, dos quais apenas um foi de pênalti em 414 jogos).

Cole se destacou primeiro pelo Newcastle, marcando 34 gols em sua primeira temporada na Premier League em 1993-94, antes de se transferir para o Manchester United (1995-2001), que o contratou por um valor recorde na época.

Com os 'Red Devils' conquistou cinco campeonatos, três deles consecutivos, e foi um dos grandes destaques da tríplice coroa conquistada em 1999 (Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões).

"Há altos e baixos no futebol, mas desfrutei de cada minuto da minha carreira. Pensar nisso me enche de orgulho e me faz sorrir", disse Cole, de 52 anos.

Ambos foram escolhidos a partir de uma lista de 15 ex-jogadores, após votação mista entre torcedores de todo o mundo e um júri. Eles se tornam assim os 23º e 24º jogadores, desde a criação deste 'Hall da Fama' em 2021.

Cada um deles receberá uma medalha com seu nome e ano de inclusão. A Premier League vai também fazer uma doação de 10 mil libras (cerca de R$ 63 mil pela cotação atual) a uma instituição de caridade a ser escolhida pelos jogadores.

