A Roma perdeu em casa, por 3 a 1, para o Bologna, e desperdiçou uma oportunidade de se consolidar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, nesta segunda-feira (22) pela 33ª rodada da Serie A italiana.

Diante de um concorrente direto que ocupa o quarto lugar, a Roma (5ª) perdia por 2 a 0 antes do intervalo e, apesar de ter entrado no jogo com um gol do centroavante iraniano Sardar Azmoun no início da segunda etapa (56'), acabou sofrendo um duro golpe quando o atacante belga Alexis Saelemaekers ampliou pouco depois, aos 65 minutos.

Esta derrota, a segunda no campeonato desde a nomeação, em meados de janeiro, de Daniele De Rossi para o lugar do português José Mourinho, pode custar caro ao time 'giallorosso': a Roma ocupa a quinta posição, que desde a semana passada classifica para a Liga dos Campeões, mas tem apenas um ponto a mais que a Atalanta (6ª).

As duas equipes, classificadas para as semifinais da Liga Europa, têm um duelo pendente, mas o jogo da Roma, marcado para quinta-feira, terá apenas a duração de 18 minutos. Trata-se da partida fora de casa contra a Udinese que foi disputada no dia 14 de abril e acabou sendo interrompida no segundo tempo após um mal súbito de Evan Ndicka, quando estava empatada em 1 a 1.

Já o Bologna, time revelação da temporada e que nunca participou da Liga dos Campeões na era moderna, deu um grande passo rumo ao torneio: está em quarto lugar com 7 pontos a mais que o seu adversário desta segunda-feira.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Genoa - Lazio 0 - 1

Cagliari - Juventus 2 - 2

- Sábado:

Empoli - Napoli 1 - 0

Hellas Verona - Udinese 1 - 0

- Domingo:

Sassuolo - Lecce 0 - 3

Torino - Frosinone 0 - 0

Salernitana - Fiorentina 0 - 2

Monza - Atalanta 1 - 2

- Segunda-feira:

Roma - Bologna 1 - 3

Milan - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 83 32 26 5 1 77 17 60

2. Milan 69 32 21 6 5 63 37 26

3. Juventus 64 33 18 10 5 47 26 21

4. Bologna 62 33 17 11 5 48 26 22

5. Roma 55 32 16 7 9 57 38 19

6. Atalanta 54 32 16 6 10 59 37 22

7. Lazio 52 33 16 4 13 42 35 7

8. Napoli 49 33 13 10 10 50 41 9

9. Fiorentina 47 32 13 8 11 45 36 9

10. Torino 46 33 11 13 9 31 29 2

11. Monza 43 33 11 10 12 35 43 -8

12. Genoa 39 33 9 12 12 35 40 -5

13. Lecce 35 33 8 11 14 30 48 -18

14. Cagliari 32 33 7 11 15 36 56 -20

15. Hellas Verona 31 33 7 10 16 31 44 -13

16. Empoli 31 33 8 7 18 26 48 -22

17. Udinese 28 32 4 16 12 30 48 -18

18. Frosinone 28 33 6 10 17 40 63 -23

19. Sassuolo 26 33 6 8 19 39 65 -26

20. Salernitana 15 33 2 9 22 26 70 -44

./bds/jr/cyj/iga/cl/aam/rpr