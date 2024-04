A Udinese, 17ª colocada da Serie A, demitiu seu técnico Gabriele Cioffi nesta segunda-feira (22) e horas depois confirmou o campeão mundial de 2006, Fabio Cannavaro, como substituto para lutar pela permanência na primeira divisão.

"A Udinese anuncia que retirou Gabriele Cioffi das suas funções como treinador da equipe principal", afirmou o clube num primeiro comunicado. Cioffi substituiu Andrea Sottil em outubro e desde sua chegada, a Udinese venceu apenas quatro jogos do campeonato.

A chegada de Cannavaro, noticiada pela mídia italiana, foi confirmada em um segundo comunicado horas depois.

"Fabio Cannavaro é o nosso novo treinador, a Udinese tem o prazer de receber o campeão mundial de 2006 e vencedor da Bola de Ouro de 2006, que assina contrato até 30 de junho de 2024", disse o clube da região de Friuli.

Cannavaro, de 50 anos, chega acompanhado do irmão Paolo como assistente. O ex-zagueiro do Parma, Juventus Torino e Real Madrid, com 136 partidas pela Itália, não comanda uma equipe desde que deixou o Benevento (da 2ª divisão italiana) em 2023.

Como treinador, o italiano passou a maior parte da carreira no Guangzhou FC (antigo Guangzhou Evergrande), em 2014-2015 e 2017-2021, onde conquistou o título de campeão chinês em 2019.

Em Udine a situação é delicada, com a equipe empatada em 28 pontos com o Frosinone, 18º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento do campeonato italiano.

A Udinese disputou um jogo a menos, contra a Roma, que teve de ser interrompido logo aos 20 minutos quando estava empatado em 1 a 1 devido à indisposição do jogador romano Evan Ndicka. A partida será concluída na quinta-feira.

jr/chc/dam/mcd/aam