O Inter Miami derrotou na noite de sábado o Nashville SC por 3 a 1 pela Liga Norte-Americana (MLS) com dois gols do astro Lionel Messi e outro de Sergio Busquets, o primeiro desde que chegou vindo do Barcelona.

O Nasvhille saiu na frente no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (vizinho a Miami), com um gol contra do zagueiro argentino Franco Negri aos 2 minutos, mas os donos da casa viraram antes do intervalo em duas aparições de Messi.

O craque argentino marcou o primeiro gol do Inter aos 11 minutos e deu a assistência para o segundo em uma cobrança de escanteio desviadp de cabeça pelo espanhol Busquets (39').

Messi garantiu a vitória com um pênalti convertido na reta final (81'), com o qual soma sete gols e seis assistências em seis jogos disputados.

A artilharia é liderada pelo colombiano Cristian Arango com oito gols, dois deles na vitória do Real Salt Lake por 4 a 0, também no sábado, contra o Chicago Fire.

A vitória do Inter permite que o time se mantenha na liderança da Conferência Leste com 18 pontos em dez jogos. O New York Red Bulls e o FC Cincinnati estavam a três pontos de distância, com dois e um jogo a menos que o Miami, respectivamente.

A nota negativa para o Inter foi a lesão no tornozelo do jovem da seleção paraguaia Diego Gómez.

Gómez, artilheiro do último torneio pré-olímpico sul-americano, pode se juntar a uma longa lista de desfalques do elenco comandado pelo técnico Gerardo Martino, que inclui o espanhol Jordi Alba e o argentino Federico Redondo.

"Vimos uma torção no tornozelo, agora temos que determinar se é comum ou se tem alguma gravidade em relação a algum problema ósseo", disse Martino, que comemorou o fato de sua equipe continuar vencendo apesar das ausências.

Estamos alcançando "o objetivo de acumular pontos agora para que a segunda parte do ano não seja tão exigente e dramática como no ano passado", disse o treinador do Inter, equipe que ficou de fora dos últimos playoffs devido a sua fraca campanha antes da chegada de Messi no meio da temporada.

