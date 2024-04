O Girona garantiu sua presença em uma competição europeia da próxima temporada ao vencer o Cádiz por 4 a 1 neste sábado (20) pela 32ª rodada de LaLiga.

Eric García abriu o placar de cabeça (9'), Iván Martín ampliou o placar (22'), Artem Dovbyk marcou (71') e Portu fez 4 a 1 (82'), depois de Gonzalo Escalante marcar o gol de honra do Cádiz (81').

A vitória consolida a equipe catalã no terceiro lugar da tabela do campeonato espanhol e reforça as suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões, embora já tenha garantido a presença numa das três competições europeias.

Os catalães estão 21 pontos à frente do Valencia, oitavo e na primeira posição fora da 'zona europeia', no momento em que restarão apenas 18 pontos em disputa quando terminar a atual rodada do campeonato.

O Girona quase não deu chances ao Cádiz, que segue fechando a zona de rebaixamento, e ainda não sabe o que é vencer fora de casa até o momento nesta temporada.

A equipe catalã dominou e abriu o placar logo no início, quando Eric García desviou de cabeça um cruzamento do brasileiro Savinho (9') para o fundo da rede de Cadí.

O venezuelano Yangel Herrera quase aumentou, mas o seu chute acertou a trave (11'), antes de Iván Martín aparecer para fazer 2 a 0 com um disparo cruzado na área após uma jogada coletiva (22') .

O Girona conseguiu evitar a pressão do Cádiz, que no primeiro tempo tentou atacar sem muita sorte com cruzamentos para a área pelas laterais, embora após o intervalo a equipe andaluza tenha acordado.

O Cádiz teve mais posse de bola, empurrando o Girona para o seu próprio campo, até que Dovbyk apareceu para fazer 3 a 0 (71'), que encaminhou o triunfo e ajudou o ucraniano a continuar na artilharia de LaLiga com 18 gols.

Escalante diminuiu com um chute na cara do gol (81'), mas no minuto seguinte Portu completou um contra-ataque para fazer 4 a 1 (82') e fechar o placar.

- Betis vence Valencia -

Mais cedo, o Betis tomou o sétimo lugar da classificação do Valencia ao vencer a equipe 'Che' por 2 a 1 com dois gols do atacante Ayoze Pérez, um aos 18 minutos e outro no segundo tempo (76').

O Valencia chegou a empatar por meio do meio-campista Pepelu, que converteu um pênalti (66').

Enquanto a luta pelas vagas europeias continua, na parte inferior da tabela o Celta deu mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento, sobre a qual abriu uma distância de sete pontos, após vencer o Las Palmas de virada por 4 a 1.

O zagueiro Juanma Herzog abriu o placar (11'), mas o Celta reagiu com uma dobradinha do veterano atacante Iago Aspas (37' e 75') e gols do meia sueco Williot Swedberg (39') e do atacante grego Anastasios Douvikas (71').

A rodada continua neste domingo com o grande destaque, que pode praticamente definir o campeonato: 'El Clásico' entre o líder Real Madrid e o segundo colocado Barcelona no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Granada 1 - 1

- Sábado:

Celta Vigo - Las Palmas 4 - 1

Rayo Vallecano - Osasuna 2 - 1

Valencia - Betis 1 - 2

Girona - Cádiz 4 - 1

- Domingo:

(09h00) Getafe - Real Sociedad

(11h15) Almería - Villarreal

(13h30) Alavés - Atlético de Madrid

(16h00) Real Madrid - Barcelona

- Segunda-feira:

(16h00) Sevilla - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 78 31 24 6 1 67 20 47

2. Barcelona 70 31 21 7 3 62 34 28

3. Girona 68 32 21 5 6 67 40 27

4. Atlético de Madrid 61 31 19 4 8 59 36 23

5. Athletic Bilbao 58 32 16 10 6 52 30 22

6. Real Sociedad 50 31 13 11 7 45 33 12

7. Betis 48 32 12 12 8 40 38 2

8. Valencia 47 32 13 8 11 35 34 1

9. Villarreal 39 31 10 9 12 49 54 -5

10. Getafe 39 31 9 12 10 37 43 -6

11. Osasuna 39 32 11 6 15 37 46 -9

12. Las Palmas 37 32 10 7 15 30 39 -9

13. Sevilla 34 31 8 10 13 39 44 -5

14. Rayo Vallecano 34 32 7 13 12 27 39 -12

15. Alavés 32 31 8 8 15 26 38 -12

16. Mallorca 31 31 6 13 12 25 36 -11

17. Celta Vigo 31 32 7 10 15 37 47 -10

18. Cádiz 25 32 4 13 15 22 45 -23

19. Granada 18 32 3 9 20 33 61 -28

20. Almería 14 31 1 11 19 30 62 -32

