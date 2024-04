O Vitesse Arnhem, que sofreu uma dedução de 18 pontos por violar as regras de licenciamento, será rebaixado para a segunda divisão holandesa no final da temporada, segundo a Federação Holandesa de Futebol.

O clube, que anunciou que não vai recorrer da sanção, está na Eredivisie, primeira divisão do país, há 35 anos e se classifica regularmente para os torneios europeus.

"É um dia negro, mas é a dura realidade", declarou Edwin Reijntjes, diretor interino do clube holandês, que mantém provisoriamente a sua licença e poderá permanecer no âmbito profissional na próxima temporada.

"Uma sanção como esta era inevitável, mas estamos satisfeitos com a possibilidade que nos foi oferecida ao podermos manter a nossa licença. O clube quer se concentrar na manutenção da sua licença. Um recurso não ajudaria", disse o time holandês.

Último colocado do campeonato com 17 pontos em 30 rodadas, o Vitesse agora está no negativo (-1 ponto) faltando quatro rodadas para o final do campeonato, portanto matematicamente não pode mais permanecer na primeira divisão.

Em fevereiro, a comissão de licenciamento se opôs à compra do Vitesse pelo grupo de investimento americano Common Group e impôs uma multa de 100 mil euros (cerca de R$ 555 mil pela cotação atual) ao clube.

