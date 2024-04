Noé Ramos, que buscava a reeleição como prefeito do município de Mante, no estado mexicano de Tamaulipas (nordeste), foi assassinado a facadas enquanto estava reunido com apoiadores, informaram autoridades locais.

"Confirmamos e lamentamos o falecimento do candidato de Mante, Noé Ramos", disse à emissora Milenio Jorge Cuéllar, porta-voz de Segurança estadual.

Desde 23 de setembro passado, quando começou o processo para as eleições gerais de 2 de junho, foram assassinados 15 candidatos a cargos regionais, informou a consultoria Integralia, antes do crime contra Ramos.

Irving Barrios, promotor estadual, disse que uma arma branca foi usada no ataque e que as primeiras investigações apontam para um agressor.

Segundo a imprensa local, Ramos, candidato de uma coalizão de centro-direita, caminhava pelas ruas para conversar com vizinhos quando um homem se aproximou e o atacou com uma faca. Forças estaduais "fazem uma operação de busca do provável responsável", acrescentou o promotor.

A espiral de violência ligada ao crime organizado afeta há anos políticos de diversos partidos, sobretudo aqueles que ocupam ou disputam cargos regionais. Os motivos vão desde tentativas das máfias de submeter os candidatos até disputas de poder entre grupos políticos.

Em 3 de abril, em um ataque similar, foi assassinada a tiros ao terminar seu primeiro comício Gisela Gaytán, que buscava ser prefeita de Celaya, no estado de Guanajuato, pelo partido governista Morena. Seu corpo ficou caído ao lado de apoiadores.

Desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma ofensiva militar antidrogas polêmica, foram contabilizados mais de 420.000 assassinatos no México, segundo números oficiais.

sem/db/rpr/lb