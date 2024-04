O Athletic Bilbao empatou, nesta sexta-feira (19), em 1 a 1, em San Mamés com o Granada no jogo que abriu a 32ª rodada da LaLiga, um resultado que afasta um pouco mais os bascos do objetivo de se classificarem para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O Athletic, que há duas semanas se sagrou campeão da Copa do Rei, não venceu no campeonato espanhol depois de conquistar o título nos pênaltis contra o Mallorca, no dia 6 de abril, com empates em casa contra Villarreal e Granada pelo mesmo resultado.

Antes da final, a equipe de Bilbao já havia perdido no Santiago Bernabéu para o Real Madrid (2-0) e com isso esses resultados nas últimas três rodadas do campeonato reduziram as chances dos jogadores do técnico Ernesto Valverde de disputar a principal competição europeia em 2024-2025, depois de garantirem a presença na Liga Europa.

Este empate mantém o time 'rojiblanco' na quinta posição, agora com 58 pontos, mas o Atlético de Madrid (4º), que fecha a zona da Champions, pode abrir 6 pontos faltando seis jogos para o fim se vencer o Alavés em Vitória no domingo.

O jogo desta sexta-feira ficou difícil logo cedo para o Athletic após um gol contra de Iñaki Williams (6'). Um escanteio cobrado por Gerard Gumbau da direita desviou na cabeça do atacante, enganando o goleiro Unai Simón.

Os donos da casa reagiram minutos depois através do centroavante Gorka Guruzeta, que recuperou um rebote após um cruzamento de Nico Williams com um chute de primeira no centro da área (24'). Foi o 14º gol de Guruzeta em LaLiga.

"Estamos um pouco frustrados por não conseguir os três pontos", afirmou Valverde. "Não ganhamos há três jogos do campeonato, se não aproveitarmos as oportunidades quando resta tão pouco tempo, a margem diminui", acrescentou o treinador, cuja equipe visitará o estádio Metropolitano do Atlético de Madrid no dia 27 de abril, num jogo crucial valendo a quarta posição.

O ponto, mais valioso para o moral da equipe do que para a classificação, deixa o Granada na penúltima posição, a dez pontos da zona de permanência na primeira divisão.

O grande destaque do fim de semana no Campeonato Espanhol será no domingo com 'El Clásico' Real Madrid-Barcelona às 16h (horário de Brasília) com as últimas chances do time 'culé' de dar emoção à briga pelo título na reta final da temporada.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Granada 1 - 1

- Sábado:

(09h00) Celta Vigo - Las Palmas

(11h15) Rayo Vallecano - Osasuna

(13h30) Valencia - Betis

(16h00) Girona - Cádiz

- Domingo:

(09h00) Getafe - Real Sociedad

(11h15) Almería - Villarreal

(13h30) Alavés - Atlético de Madrid

(16h00) Real Madrid - Barcelona

- Segunda-feira:

(16h00) Sevilla - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 78 31 24 6 1 67 20 47

2. Barcelona 70 31 21 7 3 62 34 28

3. Girona 65 31 20 5 6 63 39 24

4. Atlético de Madrid 61 31 19 4 8 59 36 23

5. Athletic Bilbao 58 32 16 10 6 52 30 22

6. Real Sociedad 50 31 13 11 7 45 33 12

7. Valencia 47 31 13 8 10 34 32 2

8. Betis 45 31 11 12 8 38 37 1

9. Villarreal 39 31 10 9 12 49 54 -5

10. Getafe 39 31 9 12 10 37 43 -6

11. Osasuna 39 31 11 6 14 36 44 -8

12. Las Palmas 37 31 10 7 14 29 35 -6

13. Sevilla 34 31 8 10 13 39 44 -5

14. Alavés 32 31 8 8 15 26 38 -12

15. Mallorca 31 31 6 13 12 25 36 -11

16. Rayo Vallecano 31 31 6 13 12 25 38 -13

17. Celta Vigo 28 31 6 10 15 33 46 -13

18. Cádiz 25 31 4 13 14 21 41 -20

19. Granada 18 32 3 9 20 33 61 -28

20. Almería 14 31 1 11 19 30 62 -32

