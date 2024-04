Em abril de 2024, o empresário e proprietário do X, Elon Musk, publicou várias mensagens acusando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de censura pelo bloqueio de contas suspeitas de espalhar desinformação na plataforma. Nesse contexto, publicações com mais de 2,5 milhões de visualizações compartilham uma captura de tela com a afirmação de que Musk quer comprar a emissora Globo para “garantir liberdade” ao povo brasileiro. Mas a imagem é de um postagem feita por um perfil de paródia. Na conta oficial do empresário no X não há nada que insinue a compra da emissora.

“O CARA QUER COMPRAR A GLOBO PARA GARANTIR NOSSA LIBERDADE O CARA É BRABO MESMO”, lê-se no texto que acompanha uma captura de tela noInstagram, noFacebooke noTikTok.

Alegação similar também circula noKwai.

A imagem que circula é uma captura de tela de uma suposta publicação no X, em inglês, com a seguinte tradução:“Globo, qual o valor da sua emissora? Pagarei o preço que for necessário pela liberdade brasileira”.

O conteúdo começou a ser compartilhado após Musk, em 7 de abril,publicarem seu perfil oficial no X mensagens acusando o ministro Alexandre de Moraes de censura pela determinação de bloqueios de contas suspeitas de compartilhar desinformação.

Em uma daspostagens, ele ameaça publicar documentos que provariam violação de leis brasileiras e sugere que o ministro“deveria renunciar ou ser destituído". Em outra, o empresário afirma que irá desbloquear as contas bloqueadas.

Emresposta, o ministro determinou uma multa de R$ 100 mil por dia para cada conta que o X reativar. Além disso, incluiu o empresário noinquéritodas “milícias digitais” e abriu uma investigação por incitação ao crime e obstrução da justiça.

Com a repercussão das mensagens de Musk, internautas brasileiros começaram a fazer publicações com a hashtag#ElonBuyTVGlobo, que significa“Elon compre a TV Globo”em tradução livre.

Alguns internautas duvidaram da veracidade da captura de tela viral, mas outros a replicaram como algo autêntico:“Inacreditável o que esse homem está fazendo por nós Brasileiros ainda tem gente pra falar mal … Gratidão”, diz um comentário em uma publicação noInstagram.

Contudo, Musk não fez nenhuma publicação sugerindo a compra da Globo.

Em algumas publicações virais é possível ver o nome de usuário@oelonmuskbrna captura de tela.

Uma busca no X por essa conta mostrou que, na verdade, se trata de umperfilde paródia. As publicações virais ocultam a palavra“parody”,“paródia”em tradução livre, que aparece ao lado do nome na conta.

Além disso, a conta de paródia começou a usar o X em fevereiro de 2023. Há registros de publicações feitas por Elon Musk em seuperfil oficialanteriores a essa data, como quando oficializou a compra da plataforma emoutubro de 2022e fez umapublicaçãoa respeito. A conta oficial do empresário mostra que ele começou a usar o X (ex-Twitter) em junho de 2009.

Também é possível identificar que a conta de paródia não conta com o selo de verificação, elemento presente no perfil oficial do empresário na plataforma:

Uma consulta ao perfil oficial de Musk desde6 de abril— dia em que o empresário fez as primeiras publicações sobre Alexandre de Moraes — não encontrou citações diretas à Globo, até a publicação desta checagem.

Outros conteúdos envolvendo o empresário foram verificados pelo AFP Checamos (1,2).

Essa alegação também foi verificada porBoatos Org.

